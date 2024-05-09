Аня Тейлор-Джой благала Дені Вільньова про камео у фільмі «Дюна 2» — і ледь не втратила роль через участь у «Фуріозі»

Роль Алії у виконанні Ані Тейлор-Джой у фільмі «Дюна: Частина друга» була короткою, але акторка розповіла, на які жертви вона пішла заради неї. Вона ледь вмовила режисера Дені Вільньова, «розривалася» між графіками знімання «Дюни» та «Фуріози», між Австралією та Абу-Дабі.

В інтерв’ю Variety Тейлор-Джой сказала, що вона була настільки захоплена цією роллю, що була готова «посмикати за ниточки», щоб це сталося. Це було легше сказати, ніж зробити, оскільки акторка щільно була залучена до знімального процесу «Фуріози» в Австралії. Вона благала Вільньова про свою появу в фільмі, навіть якщо для цього їй потрібно було їхати в Абу-Дабі, де проходили знімання. Режисер хотів її бачити у фільмі, але не вважав, що в Ані вийде сумістити дві стрічки та що вона не зможе з’явитися у другій «Дюні».

Важливість ролі в тому, що третя «Дюна» на той момент була лише концептом, і поява у другій частині ще не народженої Алії взагалі могла стати першою й останньою появою акторки у франшизі. Зараз робота над фільмом «Дюна: Месія» триває та впевненості в її появі більше, хоча стрічка ще не отримала остаточне «зелене світло».

Під час роботи над «Фуріозою» агенти Тейлор-Джой повідомили їй, що виробництво «Дюна: Частина друга» розпочато без неї. Коли вона повернулася з Австралії, Вільнев сказав, що вони все ще можуть зняти сцену. «Я уклав угоду зі студією: якщо я не виходжу з бюджету бюджеті та роблю все вчасно, я міг би це зробити», — казав режисер за словами акторки. Її камео у другій частині проштовхнули, проте акторка заперечувала проти появи у сцені наодинці. Її роль приховували до останнього моменту, навіть до того, що у ранніх версіях фільму обличчя було розмитим. В результаті більшість дізналися про роль лише на прем’єрі.

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Джерела: Variety, The Hollywood Reporter