Дені Вільньов вже працює над «Дюна 3», а далі хоче зрежисувати фільм «Ядерна війна: сценарій»

Legendary після успіху «Дюни» продовжить співпрацю з режисером — на цей час друга частина фільму, який адаптує роман Френка Герберта заробила $631,2 млн в прокаті.

За даними Variety, кінокомпанія придбала права на екранізацію науково-популярного бестселера The New York Times від лауреатки Пулітцерівської премії Енні Якобсен. Книга досліджує сценарій того, що станеться у разі ядерної війни, і засновується на десятках нових ексклюзивних інтерв’ю з військовими та цивільними експертами, які створювали зброю.

Дені Вільньов веде перемовини про участь в проєкті, в якості продюсера та режисера. Сама Якобсен також відома як сценарист і телевізійний продюсер, серед її заслуг – серіал «Джек Раян».

Тим часом попередня робота Legendary і Вільньова — «Дюна: Частина друга» — все ще збирає гроші в прокаті. На цей час фільм заробив $631,2 млн по всьому світу і наразі вважається найкасовішим у 2024 році. Перша частина вийшла ще у 2021 році, зібрала $407,5 млн та отримала 10 номінацій на премію «Оскар» (з них — шість перемог).

Третя частина серії «Месія Дюни» нині в розробці — Legendary, хоч і не називає дат запуску, однак планує випустити її до екранізації книги Якобсен. У грудні Вільньов заявляв, що сценарій третьої частини «майже готовий», а в лютому уточнив, що вона стане фінальною для серії.

Згідно з оригінальним твором Френка Герберта, дія третьої частини починається на 13-му році правління Пола Атріда в якості Імператора, коли проти нього готується змова.