Apex Storage X21 – до 21 накопичувачів SSD M.2 на карті розширення PCIe 4.0 x16, 107/70 Гбіт/с та 20/10 млн IOPS

Apex Storage, нова компанія у сфері зберігання даних, випустила карту розширення X21, що вміщує до 21 твердотілого накопичувача PCIe 4.0 M.2. З X21 споживачі можуть використовувати найкращі твердотілі накопичувачі для створення конфігурацій місткістю до 168 ТБ та швидкістю до 31 Гбіт/с.

Штаб-квартира Apex Storage знаходиться у штаті Юта, США. Компанією керують Майк Спайсер та Генрі Хілл. Спайсер відомий тим, що на два роки тому запускав на Kickstarter схожу карту розширення Storage Scaler, що має 16 слотів M.2 SATA. Єдиний продукт, вказаний на сайті Apex Storage, X21, схоже, є покращеною версією оригінального Storage Scaler. Дивно, що Apex Storage вибрала PCIe 4.0 для нового пристрою, оскільки твердотілі накопичувачі PCIe 5.0 вже доступні на роздрібному ринку.

Карта X21 довжиною 274,2 мм обмінюється даними з комп’ютером через стандартний слот розширення PCIe 4.0 x16. Apex Storage по суті об’єднали дві друковані плати дизайном у вигляді сендвіча. Підтримка 21 накопичувача затьмарює спроби конкурентів у цій специфічній сфері, таких як Sabrent Rocket 4 Plus Destroyer 2 із 8 слотами.

Враховуючи велику кількість твердотілих накопичувачів, які можна використовувати з X21, картка не може отримати всю потужність від одного слота PCIe 4.0 x16. Для цього у пристрої Apex Storage реалізовано два звичайні 6-контактні роз’єми живлення PCIe. Конфігурація дозволяє використовувати потужність до 225 Вт. Хоча X21 має конструкцію із пасивним охолодженням, виробник рекомендує мінімальний потік повітря 400 LFM для оптимальної роботи.

Apex Storage X21 підтримує встановлення накопичувачів формфактора M.2 2280. Заявлено ​​підтримку твердотілих накопичувачів Intel Optane M.2 (виробництво яких компанія згорнула). Apex Storage не вказує контролер, що використовується, проте підтверджує наявність 100 ліній PCIe, що передбачає наявність перемикача.

У конфігурації з однією картою X21 забезпечує швидкість послідовного читання та запису до 30,5 Гбіт/с та 28,5 Гбіт/с відповідно. Її продуктивність у довільному доступі складає 7,5 млн IOPS при читанні та 6,2 млн IOPS при записі. З кількома картами карта розширення розвиває послідовну швидкість читання до 107 Гбіт/с та запису до 70 Гбіт/с. Випадковий доступ також прискорюється – понад 20 млн IOPS під час читання та понад 10 млн IOPS під час запису. Середня затримка доступу становить 79 мкс та 52 мкс для читання та запису відповідно.

З твердотілими накопичувачами місткістю 8 ТБ Apex Storage X21 може забезпечити до 168 ТБ на одній карті. Після появи на ринку майбутніх твердотілих накопичувачів M.2 місткістю 16 ТБ, користувачі зможуть отримати до 336 ТБ у сумі. Карта X21 підтримує конфігурації RAID у Windows та Linux, проте компанія не вказує тип масивів RAID. Apex Storage декларує надійність корпоративного рівня, підтримку NVMe 2.0, розширений EEC, захист даних та відновлення після помилок. Ціна і дата початку продажу поки що не називаються.

Джерело: Tom’s Hardware