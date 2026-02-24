Британець полетів до США, щоб купити жорсткі диски: зекономив $2000, попри витрати на квитки та готель

StorageReview

Один з користувачів Reddit з Великої Британії розповів, що зекономив на покупці жорстких дисків, злітавши за ними в США.





Користувач під ніком u/cgtechuk стежив за цінами на 28-терабайтні диски у Великій Британії та помітив, що вони постійно зростають. На початку року він вирішив полетіти в США, щоб придбати 10 жорстких дисків з такою місткістю. Оскільки магазини Best Buy та B&H Photo встановили максимальний ліміт з продажу дисків у 5 одиниць, йому довелось купувати їх в обох магазинах. Після підтвердження замовлення він забронював авіабілет та готель у Нью-Йорку.

У США жорсткий диск Seagate IronWolf Pro 28TB на Amazon коштує $610, тоді як на Amazon UK його ціна складає $980. Тож різниця у ціні виходить понад $370. А якщо чоловіку необхідно 10 таких, то різниця складатиме $3700. Тим часом найдешевші білети з лондонського аеропорту Хітроу до аеропорту ім. Джона Кеннеді коштують щонайменше $700. Навіть з урахуванням недорогого готелю, який за 4 ночі обійдеться десь також у $700 та ще $300 на супутні витрати, економія складатиме близько $2000.

Ймовірно, що користувач u/cgtechuk заощадив ще більше, оскільки використав накопичені бали як для авіаперельоту, так і під час перебування у готелі. Для того, аби запобігти шахрайству чоловік записав усі дані, коли забирав придбані жорсткі диски, включаючи серійні номери. Кожен диск був протестований з допомогою SeaTools та Crystal. Після перевірки усіх дисків u/cgtechuk упакував їх у ручну поклажу та поклав її у багаж.

Хоча попит з боку ШІ переважно спровокував дефіцит пам’яті, жорсткі диски також повільно зростають в ціні та стають все більш дефіцитними. Ціни на них виросли на 46% з третього кварталу минулого року. Зокрема, компанія Western Digital вже повідомила, що розпродала всю заплановану до виробництва у 2026 році продукцію. Попри те, що жорсткі диски набагато повільніші, ніж SSD, вони як і раніше мають вирішальне значення для великих компаній, що займаються ШІ, в сфері зберігання даних.





Оскільки ціни на SSD зросли у 16 разів, датацентри переходять на використання HDD для зберігання великих наборів даних. Це, своєю чергою, призводить до зростання попиту і, як наслідок, до підвищення цін для всіх, включаючи споживачів.

Раніше ми писали, що користувач Reddit придбав уживану материнську плату за $50 і в підсумку отримав SSD-накопичувачі загальною вартістю понад $1500. З іншого боку на Reddit з’явилася показова історія про те, як навіть досвідчені користувачі можуть стати жертвами дедалі витонченіших підробок.

Джерело: Tom’s Hardware