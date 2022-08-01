Intel офіційно закриває свій бізнес пам’яті Optane

У рамках оголошення фінансових результатів за другий квартал 2022 року компанія Intel також офіційно підтвердила інформацію про закриття свого підрозділу Optane Memory.

Ця інформація була прихована в таблицях коригувань, пов’язаних з використанням національних стандартів бухгалтерського обліку, а не міжнародних. Також інформацію було підтверджено під час наступного сеансу питань та відповідей. Intel підтвердила, що у другому кварталі офіційно ініціювала згортання бізнесу з випуску пам’яті Optane. Внаслідок закриття бізнесу пам’яті Optane компанія Intel спише $559 млн на знецінення товарно-матеріальних запасів.

Нагадаємо, в рамках бізнесу Optane Memory компанія Intel пропонувала різні продукти пам’яті та зберігання даних для клієнтів та центрів обробки даних. Проте 2021 року компанія припинила випуск споживчих накопичувачів Optane, зосередившись на корпоративних рішеннях.

Курс UI/UX Design Навчіться розробляти вебінтерфейси, які подобатимуться клієнтам РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Додамо, зовсім недавно стався витік інформації про енергонезалежну пам’ять Optane DC 3-го покоління під кодовою назвою Crow Pass. Тепер, очевидно, цей пристрій так і не побачить світ.

Наприкінці 2020 року Intel вирішив позбутися бізнесу з виробництва флешпам’яті NAND та домовилася про його продаж компанії SK Hynix. Залишити за собою Intel вирішила лише підрозділ Optane. Але тепер і він підлягає закриттю.

Джерело: videocardz