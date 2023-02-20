ASRock знає, як завантажити порт PCIe 5.0 x16 на повну: карта розширення Blazing Quad M.2 дозволяє встановити чотири SSD PCIe 5.0 x4

Компанія ASRock випустила карту Blazing Quad M.2, що дозволяє використовувати до чотирьох найбільш продуктивних твердотілих накопичувачів. Вона підключається через інтерфейс PCIe 5.0 x16 та містить чотири слоти, сумісні з накопичувачами формфактора аж до M.2 25110 (до 110 мм).

Роз’єм PCIe 5.0 x16 може забезпечити пропускну здатність до 64 ГБ/с. Чотири накопичувачі PCIe 5.0 x4 теоретично можуть розвивати швидкість до 16 ГБ/с кожний. Реальні SSD, які вже випущені або готуються до випуску цього року, використовують або використовуватимуть 10-14 ГБ/с. Таким чином, пропускної здатності Blazing Quad вистачить для роботи чотирьох з них із надлишком.

ASRock вже досить давно виготовляє карти для підключення твердотілих накопичувачів M.2. Раніше компанія випустила моделі Ultra Quad M.2 для PCIe 3.0 та Hyper Quad M.2 для PCIe 4.0. Карта ASRock Blazing Quad M.2 є найбільшою з них та має двовентиляторну систему охолодження PWM, що підключається до материнської плати чотириконтактним конектором.

ASRock встановила слоти M.2 під кутом 45 градусів, щоб скоротити доріжки, підвищити продуктивність та покращити цілісність сигналу. Крім того, слоти M.2 оснащені термопрокладками для забезпечення пасивного охолодження SSD. Також кожен слот має окремий індикатор стану.

Карта Blazing Quad M.2 вимагає зовнішнього живлення, оскільки вона не може отримати всю необхідну потужність зі слота розширення. Для цього, як і в ранніх моделях, використовується 6-контактний роз’єм живлення.

ASRock комплектує карткою Blazing Quad M.2 найновішу материнську плату W790 WS для процесорів Intel Xeon W Sapphire Rapids. Карта є доступною як окремий аксесуар, але не глобально. Таким чином, ціна карти Blazing Quad M.2 невідома, а її доступність слід уточнювати для кожного регіону.

Джерело: Tom’s Hardware