Apple частково блокує доставлення повідомлень iMessage в Beeper Mini ─ Beeper

Після невеликої перерви застосунок Beeper Mini відновив свою роботу і знову надає можливість користувачам Android працювати з повідомленнями iMessage. Але щастя було недовгим, і у деяких користувачів знову виникли проблеми у роботі сервісу, тоді як інші продовжували його нормально використовувати.

Зважаючи на все, проблеми почалися в ніч на четвер. Так, деякі користувачі повідомляли, що вони не отримують повідомлення з iMessage на Beeper Mini та Beeper Cloud. Збої у надсиланні повідомлень iMessage у Beeper Mini спостерігали журналісти The Verge. Також повідомлення про подібні проблеми з’явилися і на сторінках Reddit. Натомість інші користувачі стверджували, що у них немає проблем із доставленням таких повідомлень. Отже, проблема не мала глобального характеру.

Apple appears to be deliberately blocking iMessages from being delivered to ~5% of Beeper Mini users. Uninstalling and reinstalling Beeper Mini fixes the issue.

We won't have a fix tonight, but we're working on it. https://t.co/70KbYfcwjr

— Beeper (@onbeeper) December 14, 2023