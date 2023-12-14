Новини Софт 14.12.2023 о 13:36 comment views icon

Apple частково блокує доставлення повідомлень iMessage в Beeper Mini ─ Beeper

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Вадим Карпусь

Автор новин

Після невеликої перерви застосунок Beeper Mini відновив свою роботу і знову надає можливість користувачам Android працювати з повідомленнями iMessage. Але щастя було недовгим, і у деяких користувачів знову виникли проблеми у роботі сервісу, тоді як інші продовжували його нормально використовувати.

Зважаючи на все, проблеми почалися в ніч на четвер. Так, деякі користувачі повідомляли, що вони не отримують повідомлення з iMessage на Beeper Mini та Beeper Cloud. Збої у надсиланні повідомлень iMessage у Beeper Mini спостерігали журналісти The Verge. Також повідомлення про подібні проблеми з’явилися і на сторінках Reddit. Натомість інші користувачі стверджували, що у них немає проблем із доставленням таких повідомлень. Отже, проблема не мала глобального характеру.

У Beeper вивчили ці повідомлення і дійшли висновку, що Apple, схоже, «навмисно блокує» доставлення повідомлень iMessage приблизно для 5% користувачів Beeper Mini. Компанія заявляє, що видалення та повторне встановлення застосунку усуває проблему, і вона працює над ширшим рішенням.

Apple не відповіла на запит із проханням прокоментувати заяву Beeper.

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Джерело: The Verge

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