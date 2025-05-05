Суттєві зміни в Apple iPhone 18: різний дизайн та запуск у два етапи

Із запуском наступної лінійки iPhone 18 компанія Apple може внести суттєві зміни у свою звичну стратегію випуску смартфонів. За даними ресурсу The Information, Apple планує розбити реліз на дві частини. В такому випадку частину моделей покажуть традиційно восени, а інші — вже навесні наступного року.

Таким чином Apple намагатиметься «оживити» продажі смартфонів. Останні роки показали, що продажі iPhone майже не зростають, адже оновлення з року в рік стають дедалі менш помітними для користувачів.

Частково компанія сподівається повернути інтерес до iPhone завдяки запуску нової тонкої моделі iPhone 17 Air. Хоча постачальники не дуже вірять у її успіх. На цю модель припадатиме лише близько 10% у загальному обсязі виробництва. Виробники вже готуються до можливості перенаправити виробничі потужності з iPhone 17 Air на інші моделі, якщо цей смартфон не виправдає очікувань. Поки що точної впевненості в попиті на нього немає.

Як додатковий довгостроковий засіб збільшення продажів Apple розглядає поступовий перехід на новий графік випуску iPhone. Починаючи з 2026 року, коли вийде iPhone 18, компанія хоче запускати преміальні моделі восени, а доступніші версії — навесні наступного року. В такому випадку iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max з’являться традиційно у вересні 2026 року. Тоді ж Apple планує представити й свій перший складаний iPhone. А от звичайний iPhone 18 та бюджетніший iPhone 18e випустять уже навесні 2027 року.

Обидва доступних смартфони — iPhone 18 та 18e — матимуть старіший та простіший у виробництві дизайн. Тому Apple спершу проводитиме їх виробничі випробування в Індії. Це частина ширшої стратегії компанії зменшити залежність від виробництва в Китаї.

Також повідомляється, що у 2026 та 2027 роках Apple готує суттєві зміни для дизайну дорожчих версій своїх смартфонів. За чутками, компанія планує перенести компоненти Face ID під екран уже у 2026 році. Це дозволить повністю прибрати нинішній овальний виріз, який є частиною Dynamic Island.

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Завдяки цьому екран майбутнього iPhone — ймовірно, це буде iPhone 18 Pro — матиме лише одне помітне переривання: маленький отвір для фронтальної камери. Проте й тут нас може очікувати несподіванка. За даними ресурсу The Information, у моделях iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max цей отвір може розташовуватись не по центру, а вгорі ліворуч. Про це повідомляє джерело, яке має безпосередній доступ до планів компанії.

Хоча розміщення фронтальної камери в кутку — не новинка серед смартфонів, для Apple це було б незвичним рішенням. Компанія завжди прагнула симетрії й виваженого дизайну, тому таке розташування буде несподіваним для багатьох користувачів.

Таке розташування камери буде лише тимчасовим проміжним етапом. Вже у 2027 році Apple може повністю сховати й камеру під дисплей. Таким чином, одна із моделей 2027 року отримає справжній екран «від краю до краю» — без жодних вирізів чи отворів. І це символічно збігатиметься з 20-річчям з моменту виходу першого iPhone.

Запуск бюджетніших моделей навесні може допомогти компанії рівномірніше розподілити продажі протягом року. Цей крок також натякає, що у 2026 році ми, ймовірно, не побачимо нову модель iPhone 17e. Хоча нинішня версія iPhone 16е вже вийшла окремо від основної лінійки.

Джерело: 9to5mac 1, 2