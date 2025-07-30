Apple iPhone Fold: аналітик JPMorgan повідомив час виходу та ціну

Samsung Galaxy Fold / Samsung

Нещодавно вкотре підтвердилася інформація, що в 18-му поколінні смартфонів Apple iPhone з’явиться модель зі складаним екраном. Також стало відомо про ймовірну ціну новинки.

Джерелом інформації став аналітик JPMorgan Самік Чаттерджі, який заявив, що вже у вересні 2026 року компанія Apple, ймовірно, представить свій перший складаний iPhone. Очікується, що він стане частиною лінійки iPhone 18 і матиме екран книжкового типу. Також, за його словами схоже, що увага інвесторів зараз більше прикута до новинки 2026 року, аніж лінійки iPhone 17, яка має бути представлена через місяць.

«Оскільки оновлення серії iPhone 17 очікуються досить незначними, увага інвесторів вже сфокусована на осінній анонс 2026 року, коли Apple має презентувати свій перший складаний iPhone з книжковим типом складання, подібним до серії Samsung Galaxy Z Fold. Він має стати частиною лінійки iPhone 18», — заявив Самік Чаттерджі.

За попередніми даними, так званий iPhone Fold матиме два екрани: внутрішній — 7,8 дюйма і зовнішній — 5,5 дюйма. При цьому згин (або ж складка екрана), як очікується, буде відсутній, що стане важливою перевагою над аналогічними актуальними пристроями. Ціну смартфона аналітик прогнозує у $1999 (що на $100–400 нижче, ніж очікувалося раніше). Також Чаттерджі зазначив, що пристрій може принести Apple дохід у $65 млрд.

Серед виробників компонентів для пристрою аналітик назвав дві компанії: Amphenol — виробника електронних компонентів та Corning Inc., яка спеціалізується на виробництві спеціалізованого скла. Імовірно, саме через це обидві компанії показали суттєве зростання у 2025 році: акції Amphenol зросли більш ніж на 50% з початку року, а Corning — більш ніж на 30%. Нагадаємо, що інформація про більш детальну дорожню карту Apple iPhone до 2028 року вже з’являлася раніше.

Джерело: 9TO5Mac