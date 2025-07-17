Новини IT-бізнес 17.07.2025 comment views icon

Apple iPhone на межі заборони у США — через дисплеї BOE, що порушують права Samsung

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Андрій Русанов

Автор сайту

Apple iPhone на межі заборони у США — через дисплеї BOE, що порушують права Samsung
iPhone 16e з дисплеєм BOE / Apple

Продаж Apple iPhone з дисплеями BOE може бути заборонений в Сполучених Штатах через патентні суперечки між Samsung Display та китайським виробником.

Як повідомляє корейський сайт Etnews, попереднє рішення Комісії з міжнародної торгівлі США (ITC) вказує, що BOE порушила комерційну таємницю Samsung Display щодо OLED-панелей, і це може призвести до заборони імпорту iPhone, на яких використовуються дисплеї BOE.

Позов Samsung Display проти BOE був поданий ще у 2023 році. В ньому корейська компанія звинуватила китайського виробника дисплеїв у порушенні комерційної таємниці у виробництві OLED-панелей. Samsung також подала аналогічне клопотання до суду Східного округу Техасу, з вимогою компенсації за втрачений прибуток та штрафних санкцій.

ITC щойно винесла попереднє рішення, а остаточний вердикт буде оголошено в листопаді цього року. Потім президент США матиме два місяці, щоб або накласти вето на рішення, або дозволити йому набрати чинності. Як правило, попереднє рішення рідко скасовують на завершальних стадіях, але, з огляду на ситуацію у США, все можливо

Зараз ITC може видати два накази: про обмежену заборону та про припинення діяльності. Перший дозволяє Apple продавати iPhone з дисплеями BOE, які були імпортовані у США до оголошення рішення. Однак імпорт iPhone, що порушують патент, буде заборонений згідно з вердиктом.

Наказ про припинення діяльності впливає на наявні запаси Apple, а також на будь-яку подальшу виробничу чи торгівельну діяльність, пов’язану з незаконно виготовленими iPhone у США. Це може суттєво вдарити по прибутках Apple.

Дисплеї для iPhone виробляють Samsung Display, LG та BOE. Остання зазвичай постачає дисплеї для моделей iPhone не Pro, таких як цьогорічний iPhone 16e та решта молодших представників лінійки.

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