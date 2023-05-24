Новини Пристрої 24.05.2023 о 19:07

BOE показала перший у світі дисплей з роздільною здатністю 16K та діагоналлю 110 дюймів

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

BOE показала перший у світі дисплей з роздільною здатністю 16K та діагоналлю 110 дюймів

Поки геймери сперечаються про те, чи варто переходити з 1440p на 4K, виробники професійних дисплеїв поступово переходять на роздільну здатність 6K і навіть 8K. Але щоб наздогнати новий дисплей BOE, представлений на Display Week 2023, знадобиться не одне покоління майбутніх відеокарт.

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Дисплей LCD від BOE має діагональ 110” (2,79 м), але розмір не такий важливий як роздільна здатність. Це перша у світі панель 16K (15360х8640), яка відтворює зображення з частотою 60 Гц. Картинка складається зі 132 мільйонів пікселів. Більшість сучасних відеокарт важко пораються з іграми в 4K, але вимоги для простого відтворення зображення не такі жорсткі.

Екран забезпечує коефіцієнт контрастності 1200:1, колірне охоплення DCI-P3 99% та яскравість 400 ніт. BOE не повідомляє, коли такі панелі надійдуть у продаж. Після того, як це станеться, власникам необхідно буде знайти контент у такій роздільній здатності.

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Джерело: VideoCardz


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