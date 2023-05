BOE показала перший у світі дисплей з роздільною здатністю 16K та діагоналлю 110 дюймів

Поки геймери сперечаються про те, чи варто переходити з 1440p на 4K, виробники професійних дисплеїв поступово переходять на роздільну здатність 6K і навіть 8K. Але щоб наздогнати новий дисплей BOE, представлений на Display Week 2023, знадобиться не одне покоління майбутніх відеокарт.

Forget 8K. Here’s the world’s first 110-inch 16K display unveiled by BOE at #Displayweek2023. LCD-based, max 400 nits. The resolution is unreal though, no visible pixels even right up close. pic.twitter.com/kS7Tx0r4ZN

— Vincent Teoh (@Vincent_Teoh) May 23, 2023