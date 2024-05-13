Новини Софт 13.05.2024 о 11:09 comment views icon

Apple каже, що всього 40 із 65 000 iOS-розробників подали заявки на платежі поза App Store

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Apple каже, що всього 40 із 65 000 iOS-розробників подали заявки на платежі поза App Store

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Жоден з великих розробників iOS-застосунків ще не подавав заяви на використання зовнішніх варіантів оплати на пристроях Apple.

За даними Bloomberg, наразі платежі поза App Store зацікавили всього близько 40 iOS-розробників із 65 000 в цілому.

У січні, на вимогу нового законодавства ЄС, Apple зрештою дозволила розробникам пропонувати сторонні платежі на iOS із посиланням на зовнішні варіанти оплати. Водночас компанія випустила цілу низку вимог та запропонувала нову комісію у розмірі 27% (у поєднанні з комісією за обробку платежів загальна сума перевищує 30%, які зазвичай стягує App Store, тож навряд умови можна назвати вигідними для розробників).

Зміни щодо системи оплати, запроваджені Apple, мали задовольнити судове рішення 2021 року. У березні давній судовий супротивник компанії Epic Games назвав рішення виробника iPhone «обманом» і знову звернувся до суду.

«Мені здається, що ваша мета — зберегти бізнес-модель і доходи, які ви мали в минулому», — сказала суддя Івонн Гонсалес Роджерс про рішення Apple під час останнього слухання.

Зазначимо, що дохід від розповсюдження застосунків в App Store приносить Apple дохід у понад $200 млрд на рік.

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