Apple каже, що всього 40 із 65 000 iOS-розробників подали заявки на платежі поза App Store

Жоден з великих розробників iOS-застосунків ще не подавав заяви на використання зовнішніх варіантів оплати на пристроях Apple.

За даними Bloomberg, наразі платежі поза App Store зацікавили всього близько 40 iOS-розробників із 65 000 в цілому.

У січні, на вимогу нового законодавства ЄС, Apple зрештою дозволила розробникам пропонувати сторонні платежі на iOS із посиланням на зовнішні варіанти оплати. Водночас компанія випустила цілу низку вимог та запропонувала нову комісію у розмірі 27% (у поєднанні з комісією за обробку платежів загальна сума перевищує 30%, які зазвичай стягує App Store, тож навряд умови можна назвати вигідними для розробників).

Зміни щодо системи оплати, запроваджені Apple, мали задовольнити судове рішення 2021 року. У березні давній судовий супротивник компанії Epic Games назвав рішення виробника iPhone «обманом» і знову звернувся до суду.

«Мені здається, що ваша мета — зберегти бізнес-модель і доходи, які ви мали в минулому», — сказала суддя Івонн Гонсалес Роджерс про рішення Apple під час останнього слухання.

Зазначимо, що дохід від розповсюдження застосунків в App Store приносить Apple дохід у понад $200 млрд на рік.

Онлайн-курс "Маркетолог" від Laba. Пройдіть повний шлях розробки маркетингових стратегій на практиці та з фідбеком від CEO бренд-маркетингової агенції. Програма курсу і реєстрація

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.