Epic просить судової заборони Apple App Store, бо там зовнішні платежі все ще антиконкурентні

Epic Games ще не закінчила судитися з Apple. Рішення 2021 року змусило Apple дати змогу розробникам застосункам з App Store посилатися на зовнішні платіжні системи, і тепер Epic подала клопотання до судді з проханням виконати це рішення.

Epic стверджує, що оновлена політика Apple щодо розробників, яка все ще залишає комісію 27% із зовнішніх платежів (або 12% для малих розробників), все ще є невиправданою. Epic стверджує, що ці збори «по суті такі ж самі», як і ті, які компанія стягує за використання своєї платіжної системи, передає The Verge.

Крістіан Оуенс, засновник платіжної системи Paddle, та Бенджамін Саймон, засновник фітнес-програми Down Dog для iOS, погодилися з цим у заявах, також поданих Epic. Оуенс назвав вибір, запропонований Apple, «ілюзорним», а Саймон заявив, що його компанія Yoga Buddhi Co. все одно буде змушена стягувати більшу плату за підписку на iOS-версію, ніж на веб-версію.

Epic також стверджує, що Apple вимагає від розробників використовувати певний «стиль простої кнопки», яка, за словами Epic, «взагалі не є кнопкою» і порушує судову заборону Apple, що забороняє розробникам вказувати клієнтам на альтернативні платіжні «кнопки, зовнішні посилання або інші заклики до дії».

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