Бувай, App Store. Apple нарешті дозволила завантажувати програми зі сторонніх сайтів у ЄС

Вчора Apple видала розпорядження щодо програм для iOS — розробники, які відповідають критеріям компанії (включно з умовами нотаріального засвідчення застосунків) зможуть пропонувати свої програми для iPhone для прямого завантаження з вебсайтів для користувачів з ЄС.

Для екосистеми Apple, яка категорично забороняла стороннє завантаження, це велика зміна. У минулому компанія контролювала потік доходів розробників iOS через власний App Store й стягувала немалі комісії. У березні Apple оголосила про зміну правил, зважаючи на новий Закон про цифрові ринки (DMA), який покликаний зрівняти умови конкуренції для бізнесу.

У вівторок, як повідомляє TechCrunch, представник Apple сказав, що опція стороннього завантаження буде доступна через бета-версію 2 iOS 17.5. Однак для цього розробникам доведеться прийняти умови компанії: зокрема й нову «комісію за основну технологію» у розмірі 0,50 євро за кожну першу щорічну інсталяцію після перевищення порогу у 1 мільйон завантажень на рік, незалежно від місця розповсюдження застосунків.

Решта критеріїв включають наявність «хорошої репутації» у розробника, засвідчення права на розгляд суперечок щодо інтелектуальної власності та державних запитів на видалення, а також надання користувачам iOS послуг з обслуговування, оскільки для завантажених зі сторони програм Apple таку підтримку не надаватиме. Також усі застосунки мають бути нотаріально засвідченими.

Під час першого стороннього завантаження з вебсайту розробника користувач iOS має авторизувати його для встановлення програм безпосередньо на своєму пристрої. Надалі пристрої Apple щоразу видаватимуть попередження про те, що «оновленнями та покупками в цьому додатку керуватиме розробник».

В Apple кажуть, що ці кроки є розумними заходами безпеки, однак критики кажуть, що такі «екрани страху» викликатимуть сумніви у користувачів iOS щодо виходу за межі екосистеми, натякаючи на те, що пряме завантаження ризикованіше, ніж завантаження через App Store.

Онлайн курс з промт інжинірингу та ефективної роботи з ШІ від Powercode academy. Курс-інтенсив для отримання навичок роботи з ChatGPT та іншими інструментами ШІ для професійних та особистих задач, котрі допоможуть як новачку, так і професіоналу. Записатися на курс

Додатково розробники iOS зможуть інформувати своїх користувачів про дешевші пропозиції, доступні за межами App Store.

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.