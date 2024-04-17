Бувай, App Store. Apple нарешті дозволила завантажувати програми зі сторонніх сайтів у ЄС

Вчора Apple видала розпорядження щодо програм для iOS — розробники, які відповідають критеріям компанії (включно з умовами нотаріального засвідчення застосунків) зможуть пропонувати свої програми для iPhone для прямого завантаження з вебсайтів для користувачів з ЄС.
Для екосистеми Apple, яка категорично забороняла стороннє завантаження, це велика зміна. У минулому компанія контролювала потік доходів розробників iOS через власний App Store й стягувала немалі комісії. У березні Apple оголосила про зміну правил, зважаючи на новий Закон про цифрові ринки (DMA), який покликаний зрівняти умови конкуренції для бізнесу.
У вівторок, як повідомляє TechCrunch, представник Apple сказав, що опція стороннього завантаження буде доступна через бета-версію 2 iOS 17.5. Однак для цього розробникам доведеться прийняти умови компанії: зокрема й нову «комісію за основну технологію» у розмірі 0,50 євро за кожну першу щорічну інсталяцію після перевищення порогу у 1 мільйон завантажень на рік, незалежно від місця розповсюдження застосунків.
Решта критеріїв включають наявність «хорошої репутації» у розробника, засвідчення права на розгляд суперечок щодо інтелектуальної власності та державних запитів на видалення, а також надання користувачам iOS послуг з обслуговування, оскільки для завантажених зі сторони програм Apple таку підтримку не надаватиме. Також усі застосунки мають бути нотаріально засвідченими.
Під час першого стороннього завантаження з вебсайту розробника користувач iOS має авторизувати його для встановлення програм безпосередньо на своєму пристрої. Надалі пристрої Apple щоразу видаватимуть попередження про те, що «оновленнями та покупками в цьому додатку керуватиме розробник».
В Apple кажуть, що ці кроки є розумними заходами безпеки, однак критики кажуть, що такі «екрани страху» викликатимуть сумніви у користувачів iOS щодо виходу за межі екосистеми, натякаючи на те, що пряме завантаження ризикованіше, ніж завантаження через App Store.
Додатково розробники iOS зможуть інформувати своїх користувачів про дешевші пропозиції, доступні за межами App Store.
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