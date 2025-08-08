Apple MacBook Pro 2026 року позбавиться головної вади екрана, — інсайдер

Новини Пристрої 08.08.2025 comment views icon

Починаючи з релізу iPhone 14 Pro у 2022 році, Apple мала в арсеналі технологічне рішення для приховування головної візуальної проблеми сучасних MacBook — “чубчика” або notch-вирізу. Але попри все, ця конструкція залишалася на місці, нависаючи над екраном. Схоже, Apple нарешті готова позбутися “чубчика” у найближчому великому оновленні лінійки MacBook Pro — найзначнішому за останні п’ять років.

За даними аналітичної компанії Omdia, Apple готується вивести на ринок новий MacBook Pro з OLED-дисплеєм у 2026 році. OLED — це органічні світлодіоди, які, на відміну від традиційних LED-підсвічених LCD-екранів, забезпечують глибші кольори та «темніший чорний». Виробником OLED-панелей для ноутбуків Apple, ймовірно, стане Samsung, який уже виготовляє дисплеї для 11-дюймових iPad Pro. На сьогоднішній день MacBook Pro (моделі 14″ і 16″ зразка 2024 року) оснащені mini-LED-дисплеями, які Apple називає Liquid Retina XDR.

Поки невідомо, чи отримає MacBook Pro ту саму технологію Tandem OLED, яку використали в iPad Pro M4. За інформацією корейського ресурсу DealSite, презентація нових ноутбуків Apple можлива ближче до кінця 2026 року.

Але для багатьох шанувальників бренду ще більш значущою новиною стане перехід від “чубчика” до вирізу у формі таблетки — за аналогією з Dynamic Island в iPhone. Цей виріз оточує фронтальну камеру та може змінювати форму залежно від застосунку. Рішення Dynamic Island спочатку викликало скепсис, але з часом стало улюбленим інтерфейсним елементом, бо дозволяє бачити сповіщення, керувати музикою чи отримувати підказки з карт без переходу між застосунками.

Apple MacBook Pro з чипом M6 отримає редизайн та власний модем у 2026 році, — Марк Гурман

Поки немає інформації, чи буде виріз у MacBook Pro динамічним, як у iPhone. Але з огляду на тіснішу інтеграцію iPhone і Mac — зокрема функцію дзеркалювання екрана в macOS Sequoia — така функціональність здається логічною. У наступній macOS 26 Tahoe Apple планує додати Live Activities — функцію, яка виводить сповіщення з iPhone прямо на екран блокування Mac.

Ще одна новація — Liquid Glass, візуальна зміна інтерфейсу macOS, яка зробить панель меню повністю прозорою замість традиційного сірого кольору. На цьому фоні старий “чубчик” виглядатиме ще більш недоречним і застарілим.

Щодо термінів: Apple раніше планувала оновлення MacBook Pro восени, але за інформацією Bloomberg і журналіста Марка Гурмана, реліз нової лінійки ноутбуків відкладено на 2026 рік. Очікується, що Apple представить їх у першій половині року з новими чипами M5, наступниками M4. Але Гурман також припускає, що модель з OLED-дисплеєм можуть перенести аж на 2027 рік.

Чутки про MacBook з OLED ходять вже не один рік. І хоча кожен новий реліз MacBook Pro чи MacBook Air приносить трохи більше продуктивності або підтримки зовнішніх моніторів, формат залишається незмінним: той самий корпус, та сама Magic Keyboard, той самий дисплей із тим самим вирізом.

Джерело: gizmodo

