iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max — чип A16 Bionic, виріз замість “чубчика” та покращена камера

На додаток до смартфонів iPhone 14 та 14 Plus компанія Apple також анонсувала покращені моделі iPhone 14 Pro (з 6,1-дюймовим дисплеєм) та iPhone 14 Pro Max (з 6,7-дюймовим дисплеєм). Версії Pro отримали низку суттєвих відмінностей від базових моделей.

У iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max використовується новий більш потужний процесор A16 Bionic, що включає 16 млрд транзисторів. CPU містить 2 високопродуктивні ядра і 4 енергоефективні ядра. За словами компанії, він забезпечує суттєвий приріст продуктивності над попередником і конкуруючими рішеннями.

Попередні витоки підтвердилися – лінійка iPhone 14 Pro дійсно втратила звичний чубчик. Замість нього компоненти системи Face ID розмістилися у довгастому вирізі на дисплеї, а фронтальна камера – у круглому отворі. Візуально вони об’єднані в один довгастий виріз під назвою Dynamic Island, який може змінювати форму та адаптуватися залежно від додатків та повідомлень.

Новинки отримали функцію Always-On Display та можуть виводити віджети екрана блокування з iOS 16. На екрані можуть демонструватися нагадування, події календаря, прогноз погоди без необхідності активувати смартфон. Для шпалер iOS 16 передбачено режим зниженого споживання енергії.

Оновлений блок камер отримав 48-мегапіксельний основний сенсор, який дозволяє об’єднувати 4 сусідні пікселі в один більший. Це дозволяє покращити якість знімання за умов слабкого освітлення. Сенсор доповнений оптичною стабілізацією зображення та об’єктивом з діафрагмою f/1,78 та фокусною відстанню 24 мм. Завдяки кропу зображення із сенсора забезпечується 2-кратне збільшення (фокусна відстань 48 мм). Ще камера містить надширококутний модуль (з функцією макрозйомки) та телефото модуль із 3-кратним оптичним збільшенням. Спалах був перероблений. Він став вдвічі яскравішим та налаштовує інтенсивність залежно від фокусної відстані знімання. Камера підтримує знімання у форматі Apple ProRAW та запис відео у кінематографічному режимі з роздільною здатністю 4K та частотою 30 або 24 к/с.

Смартфони iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max підтримують Emergency SOS – можливість зв’язку через супутник у тих випадках, коли немає покриття мобільної мережі або Wi-Fi. Інтерфейс допоможе користувачеві оптимально розташувати пристрій, щоб навести його на супутник для відправлення повідомлення.

Як і у випадку розумних годинників Watch Series 8, смартфони здатні визначати момент аварії та повідомляти про інцидент рятувальні служби.

Нові смартфони Apple iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max стануть доступні для попереднього замовлення з 9 вересня, а їх фактичний продаж розпочнеться з 16 вересня. Ціна iPhone 14 Pro стартує з позначки $999, а за iPhone 14 Pro Max доведеться заплатити від $1099.