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iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max — чип A16 Bionic, виріз замість “чубчика” та покращена камера

iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max — чип A16 Bionic, виріз замість “чубчика” та покращена камера

На додаток до смартфонів iPhone 14 та 14 Plus компанія Apple також анонсувала покращені моделі iPhone 14 Pro (з 6,1-дюймовим дисплеєм) та iPhone 14 Pro Max (з 6,7-дюймовим дисплеєм). Версії Pro отримали низку суттєвих відмінностей від базових моделей.

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Читачі зібрали $180 тис. на винищувач для ЗСУ за 10 днів (потрібно ще $2,5 млн). Вони допомагають збивати російські ракети
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  • У iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max використовується новий більш потужний процесор A16 Bionic, що включає 16 млрд транзисторів. CPU містить 2 високопродуктивні ядра і 4 енергоефективні ядра. За словами компанії, він забезпечує суттєвий приріст продуктивності над попередником і конкуруючими рішеннями.

Представлены iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max – чип A16 Bionic, вырез вместо чёлки и улучшенная камера

  • Попередні витоки підтвердилися – лінійка iPhone 14 Pro дійсно втратила звичний чубчик. Замість нього компоненти системи Face ID розмістилися у довгастому вирізі на дисплеї, а фронтальна камера – у круглому отворі. Візуально вони об’єднані в один довгастий виріз під назвою Dynamic Island, який може змінювати форму та адаптуватися залежно від додатків та повідомлень.
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  • Новинки отримали функцію Always-On Display та можуть виводити віджети екрана блокування з iOS 16. На екрані можуть демонструватися нагадування, події календаря, прогноз погоди без необхідності активувати смартфон. Для шпалер iOS 16 передбачено режим зниженого споживання енергії.
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  • Оновлений блок камер отримав 48-мегапіксельний основний сенсор, який дозволяє об’єднувати 4 сусідні пікселі в один більший. Це дозволяє покращити якість знімання за умов слабкого освітлення. Сенсор доповнений оптичною стабілізацією зображення та об’єктивом з діафрагмою f/1,78 та фокусною відстанню 24 мм. Завдяки кропу зображення із сенсора забезпечується 2-кратне збільшення (фокусна відстань 48 мм). Ще камера містить надширококутний модуль (з функцією макрозйомки) та телефото модуль із 3-кратним оптичним збільшенням. Спалах був перероблений. Він став вдвічі яскравішим та налаштовує інтенсивність залежно від фокусної відстані знімання. Камера підтримує знімання у форматі Apple ProRAW та запис відео у кінематографічному режимі з роздільною здатністю 4K та частотою 30 або 24 к/с.
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  • Смартфони iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max підтримують Emergency SOS – можливість зв’язку через супутник у тих випадках, коли немає покриття мобільної мережі або Wi-Fi. Інтерфейс допоможе користувачеві оптимально розташувати пристрій, щоб навести його на супутник для відправлення повідомлення.

Представлены iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max – чип A16 Bionic, вырез вместо чёлки и улучшенная камера

Представлены iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max – чип A16 Bionic, вырез вместо чёлки и улучшенная камера

Нові смартфони Apple iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max стануть доступні для попереднього замовлення з 9 вересня, а їх фактичний продаж розпочнеться з 16 вересня. Ціна iPhone 14 Pro стартує з позначки $999, а за iPhone 14 Pro Max доведеться заплатити від $1099.


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