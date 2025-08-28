Apple блокує програми в європейських альтернативах App Store — як це працює?

AltStore PAL / Тhreads

Коли Apple була змушена дозволити альтернативні магазини застосунків для iOS у країнах ЄС, компанія запровадила модель нотаризації (затвердження), знайому розробникам на macOS. Це означає, що якщо Apple відкликає нотаризацію конкретного застосунку, його поширення та використання автоматично блокуються — навіть тоді, коли його встановлено поза межами App Store. Саме це, схоже, і сталося з клієнтом торрентів iTorrent.

Як повідомив ресурс TorrentFreak, одразу кілька користувачів звернулися на сторінку проєкту iTorrent на GitHub зі скаргами, що не можуть завантажити застосунок з AltStore PAL. Спершу розробник iTorrent вважав, що проблема стосується саме AltStore PAL, однак швидко з’ясувалося, що причина інша:

“Apple без попередження прибрала можливість альтернативного поширення застосунку iTorrent із мого облікового запису розробника. У мене немає опції додати AltStore до списку розповсюдження у цей момент. Я звернувся до підтримки Apple за поясненнями. Тимчасово iTorrent видалено з AltStore, доки проблема з Apple не буде вирішена”.

Відтоді, за словами розробника, комунікація з підтримкою Apple залишалася вкрай обмеженою. До справи долучилася й команда AltStore PAL, однак їхні звернення також не принесли конкретних результатів. Наразі відомо лише, що питання передали “на вищий рівень” усередині компанії, але далі справа не просунулася.

Журналісти TorrentFreak намагалися отримати коментар у самої Apple, проте дзвінки й електронні листи залишилися без відповіді.

Варто зазначити, що Apple вже відкликала нотаризацію застосунків, доступних у AltStore PAL. Торік схожа ситуація сталася з розробником Mini vMac — емулятора класичних комп’ютерів Mac Plus, Mac II та Mac 128K.

Тоді Apple пояснила відмову використанням у назві та дизайні слова Mac, а також тим, що застосунок дозволяв запускати операційну систему macOS на не-Apple обладнанні. Це прямо забороняє ліцензійна угода компанії щодо ПЗ.

У випадку з iTorrent ситуація менш прозора. Поки що невідомо, чи Apple застосувала аналогічну політику заборони торрентів, яку давно дотримується у своєму App Store, чи ж компанія виявила потенційні проблеми з безпекою. У такому разі Apple формально має право відкликати нотаризацію.

Цікаво, що iTorrent став одним із перших застосунків, які були доступні через AltStore PAL після запуску підтримки сторонніх магазинів. Він залишався доступним приблизно рік, перш ніж Apple заблокувала його поширення.

У спільноті цей крок Apple переважно сприймають як зловживання механізмом нотаризації. Адже сама ідея сторонніх магазинів полягає в тому, щоб розробники могли поширювати свої застосунки незалежно від обмежень та правил App Store.

