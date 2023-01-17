Apple оновила MacBook Pro 14 та 16 — процесори M2 Pro / M2 Max, підтримка Wi-Fi 6E, а також порт HDMI та слот SD

MacBook Pro 2023 з процесорами M2 Pro та M2 Max, також представленими сьогодні, за заявою компанії у 6 разів продуктивніше за будь-який MacBook з процесором Intel. Заявлений час автономної роботи ноутбуків до 22 години. Нові MacBook Pro отримали Wi-Fi 6E, HDMI 8K/60 Гц та 4K/240 Гц, три порти Thunderbolt 4, слот для карт SDXC, HD-камеру FaceTime з роздільною здатністю 1080p та звукову систему з шести динаміків. Підтримується встановлення до 96 ГБ оперативної пам’яті.

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Apple обіцяє прискорення роботи у багатьох популярних програмах:

Рендеринг анімації в Motion – на 20% швидший порівняно з попереднім поколінням

Компіляція в Xcode – на 25% швидша

Обробка зображень в Adobe Photoshop – на 40% швидша

Рендеринг ефектів у Cinema 4D – на 30% швидший

Корекція кольору в DaVinci Resolve – до 30% швидша

Прискорення досягається завдяки процесорам M2 Pro та M2 Max – розширеній версії чипа M2, що дебютував у MacBook Pro 13 і MacBook Air минулого року.

M2 Pro пропонує 12 обчислювальних ядер та 19-ядерний графічний чип, а також підтримку до 32 ГБ оперативної пам’яті. M2 Max відрізняється вбудованим відео з 38 ядрами, подвоєною пропускною здатністю та підтримкою до 96 ГБ пам’яті. Обидві системи на чипі містять 16-ядерний нейронний процесор Neural Engine. Вбудований Media Engine декодує відео H.264, HEVC та ProRes з апаратним прискоренням.

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14-дюймовий MacBook Pro з процесором M2 Pro коштує від $1999, 16-дюймовий MacBook Pro з M2 З – від $2499. Ноутбуки з’являться у продажу з 24 січня.

Джерело: Apple