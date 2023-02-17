Apple запатентувала концепт складаного iPhone із сенсорними датчиками по всьому корпусу

Бюро з патентів і товарних знаків США цього тижня видало Apple кілька патентів, серед яких найбільше інтригує концепт iPhone із сенсорними датчиками, розташованими по всьому корпусу для керування гучністю, яскравістю, іграми тощо.

Перша ілюстрація, надана дизайнерами з Купертіно разом із заявкою на патент, зображає модель схожу на складаний iPhone із датчиками дотику по всьому корпусу. Ідея полягає в тому, щоб користувач міг взаємодіяти з телефоном, навіть не відкриваючи його.

«Можливо, буде складно поєднати сенсорний ввід та ефективно відобразити зображення для користувача. Наприклад, коли користувач торкається дисплея із сенсорним екраном, його рука може блокувати зображення, які відображаються на дисплеї», — пояснюють у додатку.

Компанія вважає, що сенсорні датчики більш універсальні, ніж фізичні перемикачі. Панель керування на корпусі може змінюватися або адаптуватися до стану пристрою. Наприклад, у складеному стані задній екран і панель керування можуть забезпечувати можливість відповісти на дзвінок або відхилити його. У розкладеному — ці елементи керування можна вимкнути, щоб запобігти випадковій активації, або перемістити функції на бічні сторони пристрою.

Під час прослуховування музики в складеному стані на панелі керування можна регулювати гучність, перемикання і прокручування треків. Після цього елементи керування можуть динамічно перемикатися на інтерфейс телефону під час дзвінків.

Загальна ідея патенту чудова, але Apple не обмежує своє бачення і каже, що може застосувати цю технологію й до нескладених пристроїв.

Нещодавні витоки свідчать про те, що iPhone 15 може відмовитися від фізичних бокових кнопок і замінити їх на сенсорні елементи керування. Технологія Taptic Engine імітуватиме відчуття натискання кнопок, аналогічно тому, як працюють кнопка «Додому» в iPhone SE та нові трекпади MacBook.

Одна із найдивніших пропозицій Apple — розміщення сенсорного керування для відеоігор на задній панелі телефону.

«В ігрових та інших застосунках можна використовувати датчики дотику на задній поверхні пристрою для сенсорного вводу, доки пов’язана візуальна інформація буде виведена на дисплей з протилежної сторони».

Є питання щодо того наскільки зручною буде ця функція і скільки часу знадобиться користувачам, щоб навчитись одночасно тримати телефон і використовувати елементи керування на задній панелі.

Основним недоліком нового інтерфейсу, незалежно від того, складаний він чи ні, є те, що це робить його ще більш чутливими до пошкоджень. Чохол може захистити телефон, але ціною втрати функції дотику. З усім тим, Apple має цілу колекцію патентів на своєму «кладовищі втрачених ідей», тож не варто очікувати, що саме цей колись реалізується.

Джерело: Techspot