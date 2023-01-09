Всі Apple iPhone 15 отримають Dynamic Island та USB-C, новий iPhone SE більше не планується — Марк Гурман та Мін-Чі Куо

Apple планує використовувати Dynamic Island в усіх чотирьох iPhone 15, що будуть випущені наприкінці 2023 року. Зараз “острів” є тільки в iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max.

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Марк Гурман із Bloomberg розповів, що серія iPhone 15 пропонуватиме ті ж розміри екранів, що були в iPhone 14. За його відомостями, назви моделей теж залишаться – у них поміняють лише номер покоління.

Dynamic Island – область у верхній частині дисплея iPhone, яка замінила виїмку, що була на попередніх моделях. За допомогою ПЗ Dynamic Island приймає різні форми та підтримує живі дії, відтворює системні попередження та іншу інформацію. Більш ранні інсайди вже стверджували, що Dynamic Island буде доступним на всіх чотирьох моделях iPhone 15 – тепер цю інформацію підтвердив Гурман.

Інше підтверджене нововведення – USB-C замість Lightning на всіх чотирьох моделях. USB-C є універсальним стандартом заряджання та забезпечує вищу швидкість передачі даних, ніж Lightning. Підтримки єдиного універсального стандарту заряджання вимагає і Євросоюз.

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За словами Гурмана, iPhone 15 Pro отримає титанову рамку з сенсорними кнопками регулювання гучності. Taptic Engine імітуватиме відчуття натискання кнопок, аналогічно тому, як працюють кнопка «Додому» в iPhone SE та нові трекпади MacBook.

А ось сам iPhone SE незабаром може піти в історію. За словами Мін-Чі Куо, Apple проінформувала постачальників щодо скасування випуску власного недорогого смартфона четвертого покоління у 2024 році. Раніше аналітик стверджував, що випуск нового iPhone SE буде скасований або відкладений, але зараз він твердо впевнений у скасуванні.

За ранніми даними, Apple планувала презентувати перший власний чип 5G в iPhone SE четвертого покоління – очевидно, тепер цього не станеться. Ймовірно, Apple продовжить покладатися на чипи 5G від Qualcomm до 2024 року у серіях iPhone 15 та 16. iPhone SE мав стати тестовою платформою для власного варіанту 5G. Це викликано побоюванням недостатньої потужності чипа у порівнянні з рішенням конкурентів.

iPhone SE третього покоління був випущений у березні минулого року із модемом 5G Qualcomm Snapdragon X57. Швидше за все, моделі iPhone 15 будуть використовувати модем Snapdragon X70, а iPhone 16 – ще не анонсований Snapdragon X75.

Очікується, що Apple, як завжди, представить серію iPhone 15 у вересні.