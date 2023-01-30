Наступного року Apple має намір випустити складаний iPad з підставкою з вуглецевого волокна – аналітик Мін-Чі Куо

За словами аналітика Мін-Чі Куо, Apple може випустити складаний планшет iPad вже наступного року. До нього приєднається оновлений iPad Mini, який має бути запущений у масове виробництво на початку 2024 року.

«Я впевнений у складаному iPad у 2024 році і очікую, що ця нова модель збільшить постачання та покращить асортимент продукції», — написав він у Twitter.

Куо не поділився подробицями про складаний iPad, але сказав, що він буде оснащений підставкою з вуглецевого волокна, випущеною китайським виробником компонентів Anjie Technology.

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Thus, I’m taking a cautious approach to iPad shipments for 2023, predicting a YoY decline of 10-15%. Nevertheless, I’m positive about the foldable iPad in 2024 and expect this new model will boost shipments and improve the product mix. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 30, 2023



Зазначимо, це не перші чутки про можливість появи складаного планшета iPad. Аналітик Росс Янг з Display Supply Chain Consultant раніше повідомляв, що Apple розробляє гібрид iPad/MacBook із приблизно 20-дюймовим складаним екраном, але очікував, що він не буде готовий до випуску до 2026 року. Пізніше Марк Гурман із Bloomberg повідомив, що Apple вивчає можливість випуску складаного пристрою з двома екранами. Передбачалося, що нижня половина дисплея буде віртуальною клавіатурою, коли пристрій використовується як розкладачка в стилі MacBook. Гурман не називав конкретних термінів виходу такого пристрою, хоча говорив, що складаний iPad може бути випущений «пізніше в цьому десятилітті».

Раніше Мін-Чі Куо припускав, що у 2023 році Apple може випустити складаний iPhone. Такий прогноз він робив близько двох років тому. Гурман також повідомляв, що Apple обговорювала випуск складаного пристрою з розміром екрана, аналогічним 6,7-дюймовому iPhone 12 Pro Max. Враховуючи відсутність чуток про складаний iPhone останнім часом, важко уявити, що його буде випущено у 2023 році, як раніше передбачав Куо.

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Джерело: The Verge