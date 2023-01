Наступного року Apple має намір випустити складаний iPad з підставкою з вуглецевого волокна – аналітик Мін-Чі Куо

За словами аналітика Мін-Чі Куо, Apple може випустити складаний планшет iPad вже наступного року. До нього приєднається оновлений iPad Mini, який має бути запущений у масове виробництво на початку 2024 року.

Куо не поділився подробицями про складаний iPad, але сказав, що він буде оснащений підставкою з вуглецевого волокна, випущеною китайським виробником компонентів Anjie Technology.

(4/4)

Thus, I’m taking a cautious approach to iPad shipments for 2023, predicting a YoY decline of 10-15%. Nevertheless, I’m positive about the foldable iPad in 2024 and expect this new model will boost shipments and improve the product mix.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 30, 2023