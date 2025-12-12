Apple відігралася після поразки у справі Epic Games — суд дозволив брати "чесну" комісію зі сторонніх платежів

Apple виграла часткове скасування обмежень у антимонопольному позові Epic Games

Apple зробила важливий крок у своїй багаторічній суперечці з Epic Games. Компанії вдалося частково повернути контроль над комісіями за покупки, здійснені через сторонні платіжні системи. 9-й окружний апеляційний суд США переважно підтримав рішення судді Івонн Гонсалес Роджерс, яка навесні звинувачувала Apple у свідомому порушенні її попереднього рішення 2021 року. Але водночас судді скасували ключову частину заборони, що повністю блокувала Apple можливість стягувати будь-які комісії з таких транзакцій.

Суперечка бере свій початок ще з 2020 року, коли Epic Games запустила кампанію проти правил App Store. Розробників не влаштовувала жорстка модель комісій (30% усередині App Store) та заборона використовувати сторонні платіжні системи. У 2021 році суд вимагав від Apple дозволити такі посилання, але не визнав компанію монополістом. Після цього Apple оновила правила — і саме ці зміни знову спричинили конфлікт.

У травні 2025 року суддя Роджерс дійшла висновку, що Apple фактично “саботувала” попередній припис. Компанія ввела комісію 27% для покупок, здійснених поза App Store протягом 7 днів після кліку на зовнішнє посилання, обмежила дизайн посилань лише звичайним текстом та виводила на весь екран попередження для користувачів. Суд назвав ці дії способом відлякувати розробників і користувачів від сторонніх платежів.

Апеляційний суд погодився з більшістю зауважень: Apple “заявила про виконання припису, але фактично створила бар’єри для його реалізації”. Однак судді вирішили, що повна заборона на будь-яку комісію — надто радикальний крок. На їхню думку, Apple має право на “розумну плату”, що покриватиме витрати на координацію зовнішніх транзакцій. Тому справу повернули судді Роджерс для визначення справедливого рівня комісії.

При цьому Apple отримала й нові можливості: компанія зможе вимагати, щоб сторонні кнопки чи посилання не були оформлені помітніше, ніж власні елементи інтерфейсу Apple — більшим шрифтом, яскравішими кольорами чи більшим розміром. Але компанія не може змушувати розробників робити свої платіжні варіанти менш привабливими.

Epic Games відреагувала миттєво. CEO компанії Тім Суїні назвав рішення перемогою й заявив, що суд “заборонив Apple нав’язувати гігантські сміттєві збори”. Він переконаний, що зміни підуть на користь галузі й користувачам.

“Після багатьох років перешкод з боку Apple ми нарешті побачимо масштабні зміни”, — заявив Суїні.

Apple наразі утримується від публічних коментарів.

Fortnite уже повернулася на iOS цієї весни та також знову доступний на Android — уперше від початку судових баталій.

Джерело: The Verge, Reuters