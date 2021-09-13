



Судья Ивонн Гонсалес Роджерс издала постоянный судебный запрет по делу Epic против Apple, наложив новые ограничения на правила Apple App Store и завершив месяцы ожесточённых судебных тяжб.

Согласно судебному постановлению, Apple не позволяется «запрещать разработчикам включать в свои приложения и их метаданные кнопки, внешние ссылки или другие призывы к действию, которые направляют клиентов к механизмам покупки, в дополнение к покупкам в приложениях, и общению с клиентами через точки контакта, полученные добровольно от клиентов через регистрацию учётной записи в приложении».

Иными словами, Apple теперь не сможет запрещать разработчикам iOS-приложений использовать другие способы оплаты, выходящие за рамки тех, которые предлагает сама Apple. Судебный запрет должен вступить в силу через 90 дней – 9 декабря – если иное не предписано вышестоящим судом.

Вместе с тем, в отдельном решении суд постановил, что Epic Games нарушила свой контракт с Apple, когда внедрила альтернативную платёжную систему в игру Fortnite. В результате Epic должна выплачивать Apple 30% всех доходов, полученных через свою систему с момента её внедрения, что составляет более $3,5 млн. Отмечается, что «суд не может в конечном итоге сделать вывод, что Apple является монополистом ни в соответствии с федеральным антимонопольным законодательством, ни в соответствии с антимонопольным законодательством штата».

«Тем не менее, судебное разбирательство показало, что Apple ведёт антиконкурентную политику в соответствии с законами о конкуренции Калифорнии».

Представитель Apple назвала это судебное решение победой модели App Store

«Сегодня суд подтвердил то, что мы знали с самого начала: App Store не нарушает антимонопольное законодательство», — сказал представитель компании. «Apple сталкивается с жёсткой конкуренцией в каждом сегменте, в котором мы ведём бизнес, и мы уверены, что заказчики и разработчики выбирают нас, потому что наши продукты и сервисы являются лучшими в мире. Мы по-прежнему стремимся сделать App Store безопасным и надёжным рынком».

В свою очередь, генеральный директор Epic Тим Суини выразил разочарование по поводу этого судебного решения. Кроме того, Epic Games подала апелляцию, призвав суд более высокой инстанции (Апелляционный суд США девятого округа) пересмотреть дело и отменить решение судьи Ивонн Гонсалес Роджерс. Пока что компания не поделилась подробной информацией о юридических основаниях для апелляции.

Источник: The Verge 1, 2