Fortnite повернувся в App Store після п’яти років судів з Apple — Epic Games додала «тролінг-кешбек»

Fortnite

Epic Games святкує перемогу над Apple — в американському App Store знову з’явився Fortnite після п’ятирічної перерви.

Екш-гра зникла зі сторінки ще у 2020-му, коли компанія порушила правила Apple. Epic Games додала власну систему оплати з 20% знижкою — без участі платформи. Цей крок перетворився на п’ятирічний конфлікт між двома гігантами. У результаті розробники Fortnite звинуватили політику App Store в монополізмі, яка не дає розробникам гнучкості у роботі з оплатами.

Частково суд підтримав Epic Games у 2021 році: Apple зобов’язали дозволити розробникам вказувати зовнішні способи оплати в застосунках. Але, як ми бачимо, гігант «забув» виконати рішення, хоча до нього були претензії навіть від Єврокомісії. З одного боку компанія дозволила додавати зовнішні лінки, але з іншого — вона все одно стягувала комісію 12–27% навіть з оплат, які проходили повз App Store.

Ще через два роки глава Epic Games Тім Суїні казав про повернення Fortnite на iOS у 2023 році. У серпні 2024-го Epic Games Store готувалася до перемоги: платформа стала доступна для мобільних пристроїв з iOS та Android. А ось остаточна перемога настала у травні 2025-го, коли суддя Івонн Гонсалес Роджерс звернула увагу на ситуацію. Суддя назвала це «навмисним порушенням» і зобов’язала Apple негайно розблокувати можливість оплати напряму.

Це стало фінішною прямою. Epic одразу подала Fortnite на повторну перевірку в App Store США. Apple знову зволікала з рішенням, але під тиском суду зрештою дозволила повернення гри. Гонсалес Роджерс поставила ультиматум: Apple повинна або схвалити заявку, або довести свої законні підстави для блокування. Цього не сталося — і Fortnite повернули.

Але Fortnite не просто з’явилася на платформі — а показала, що тепер Apple не зможе так сильно «качати» права. Оновлена версія екшену в App Store включає той самий варіант прямої оплати з 20% кешбеку для користувачів, які обирають купівлю предметів напряму в Epic. Тож все-таки Epic Games виборола своє право оминати внутрішню систему Apple, хоч і через п’ять років.

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Fortnite вже з’явився в американському App Store, а також в європейських магазинах Epic Games Store та AltStore. У компанії кажуть, що гра також з’явиться в результатах пошуку App Store у США найближчим часом. Поки що Fortnite офіційно повернувся — щонайменше в США і ЄС.

Рішення суду та нарешті виконання умов з боку Apple може стати початком нової ери в мобільній дистрибуції ігор на її платформах. Цікаво, чи перетвориться це на тренд для оминання комісії?

Джерело: TechCrunch