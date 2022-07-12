Apple випустила публічні бета-версії iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS Ventura та tvOS 16

macOS Ventura та tvOS 16

Через кілька місяців Apple випустить наступні версії своїх основних операційних систем. Однак ті, хто не може дочекатися цього, вже можуть випробувати публічні бета-версії iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS Ventura та tvOS 16. Раніше були доступні лише попередні версії для розробників.

Детально ознайомитися з нововведеннями, які Apple реалізувала у нових версіях своїх ОС, можна у наших попередніх матеріалах.

Щоб отримати доступ до нових версій iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS Ventura та tvOS 16, потрібно зареєструватися в програмі бета-тестування Apple і дотримуватися інструкцій.

При цьому потрібно усвідомлювати, що в бета-версіях операційних систем можуть бути деякі помилки, які Apple не виявила та не усунула на момент їхнього виходу. Тому обов’язково необхідно створити резервну копію своїх даних перед встановленням будь-якої бета-версії ПЗ. Також слід зазначити, що користувачі можуть видалити свій пристрій з програми загальнодоступного бета-тесту і повернути його до більш старої версії ОС.

Джерело: Engadget