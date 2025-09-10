Apple випустила RC iOS 26, яка вийде для всіх 15 вересня: офіційні примітки з переліком покращень

Apple

Після презентації “Awe dropping” 9 вересня Apple випустила RC iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe та інші нові версії операційних систем.

Ключові оновлення стануть доступними користувачам вже з 15 вересня. Разом з RC-версією iOS 26 Apple оприлюднила примітки з переліком покращень.

Технічно ці примітки не охоплюють окремо кожну нову функцію, що мають з’явитись разом з iOS 26, однак дають непоганий огляд того, що буде у новій ОС.

Інтерфейс

Дизайн Liquid Glass покликаний зробити взаємодію користувачів з пристроями Apple ще більш приємною. Цей інтерфейс заломлює світло та динамічно реагує на контент та дії користувача.

Адаптивний час на головному екрані плавно підлаштовується під доступний простір, доповнюючи наявні теми та фото, та реагуючи на появу повідомлень і подій в режимі реального часу.

Функція Spatial scenes перетворює звичайні фото на екрані на динамічні 3D-зображення, інтелектуально відокремлюючи об’єкти від фону, що змушує зображення зміщуватися і рухатися при нахилі iPhone.

Завдяки інтерфейсу Liquid Glass, значки застосунків отримують нові функції налаштування з використанням оновлених світлих чи темних відтінків та нового прозорого вигляду.

Анімація обкладинок музичних альбомів робить відтворення треків ще більш захоплюючим. Підтримувані музичні альбоми отримають повноекранні анімації.

Apple Intelligence

Тепер та сама комбінація, що робить скріншот екрану, зможе більше розповісти про зміст кожного застосунку.

Функція виділення дозволить виділити будь-що конкретне на екрані.

Перейти до результатів пошуку у браузері можна буде на основі того, що є на екрані, а дізнатись у всю необхідну інформацію — поставивши запитання ChatGPT.

Функція живого перекладу дозволить перекладати вхідні повідомлення, включно із груповими, і відправляти відповіді, які перекладатимуться необхідною мовою одразу після відправки.

У FaceTime під час дзвінка на екрані з’являтимуться субтитри із перекладом в режимі реального часу.

У застосунку “Телефон” аудіо-повідомлення перекладатимуться та озвучуватимуться в режимі реального часу. Користувачі зможуть слідкувати за транскрипцією під час розмови з гучного зв’язку.

З AirPods користувачі зможуть слухати переклад без допомоги рук, коли хтось поруч розмовляє іншою мовою.

Apple Intelligence отримає нові інструменти, як от Image Playground, та інші, що дозволить генерувати зображення на основі тексту та фото користувачів з галереї.

Нова функція “Use model” дозволить корегувати запити для покращення видачі відповідей системою Apple Intelligence.

Функція Genmoji дозволить об’єднувати між собою 2 емодзі, або додавати до емодзі опис.

Користувачі зможуть додавати вирази облич до своїх Genmoji, роблячи персонажів щасливими, шокованими та іншими.

Genmoji також можна буде обирати зачіску та, наприклад, бороду на обличчі, надихаючись фото реальних людей з галереї.

За допомогою ChatGPT користувачі зможуть обирати додаткові стилі, такі як “Масляний живопис” або “Аніме” під час генерації зображень.

Камера

Оптимізований дизайн спростить доступ користувачів до режимів фото та відеозйомки.

Поради з догляду за станом об’єктиву повідомлятимуть, коли його необхідно буде почистити від бруду для максимально чітких фото.

Новий жест AirPods дозволяє зробити фотографію або розпочати запис відео, просто натиснувши на корпус навушників AirPods 4 та AirPods Pro 2.

Окремі вкладки для “Бібліотеки” та “Колекції” полегшать навігацію, а доступ до функції пошуку можна буде отримати за будь-якої конфігурації.

Вигляд колекцій можна буде налаштовувати за допомогою трьох різних варіантів макета, а також легко згортати та змінювати їхній порядок. .

Розпізнавання подій, як от концерти, або спортивні заходи, дозволять користувачам отримувати докладну інформацію про них та отримувати доступ до пов’язаного з ними контенту.

Телефон

Новий уніфікований макет об’єднуватиме обране, недавні та голосові повідомлення.

Фільтрування дзвінків дозволить фільтрувати вхідні дзвінки з невідомих номерів, дізнатись ім’я того хто дзвонив та причину дзвінка ще до того, як задзвонить телефон.

Фільтровані дзвінки з невідомих номерів можна буде помістити в нову область списку дзвінків.

Функція Hold Assist утримуватиме місце користувачів в черзі, поки вони чекають на розмову з оператором, і повідомить, коли можна буде перейти до розмови.

Фільтрування невідомих відправників допоможе контролювати, хто може з вами зв’язатися, і розміщуватиме заблоковані повідомлення у нову область списку повідомлень.

Для більш особистих розмов або переписки можно буде створювати особливі фони. Можна використовувати вбудовані фони, власні фотографії або зображення, створені за допомогою Image Playground.

Опитування можуть допомогти користувачам дізнатися, чи готові всі гості до вечері або прийнятя рішення про подарунок для всієї родини.

Низка індекаторів набору тексту допоможе дізнатись, хто збирається взяти участь у розмові.

CarPlay

Новий дизайн із використанням Liquid Glass допоможе зробити кожну область взаємодії на панелі інструментів індивідуальною та забезпечить новий дизайн панелі вкладок для зручної навігації у додатках.

Компактний дизайн для вхідних дзвінків дозволяє легко стежити за кожним поворотом у навігаційних додатках.

Функція Tapbacks у програмі “Повідомлення” дозволить легко реагувати на повідомлення під час водіння, наприклад, показуючи великий палець вгору або серце.

Закріплені розмови відображаються у верхній частині повідомлень, що дозволяє легко перейти до найактуальніших розмов.

Стек віджетів можна знайти зліва від панелі інструментів для швидкого та легкого перегляду улюблених програм.

Активні події автоматично відображаються на панелі моніторингу, що дозволяє легко відстежувати події в режимі реального часу за кермом

Навігація

Функція “Відвідані місця” дозволить iPhone визначати місця, які ви відвідуєте, наприклад, ресторани або магазини, щоб ви могли легко знайти їх у бібліотеці Карт і поділитися ними.

Функція “Переважні маршрути” оптимізує часті поїздки, вивчаючи маршрути, якими користувач їздить найбільш часто.

Музика

Переклад та вимова текстів пісень допоможуть користувачам зрозуміти зміст улюблених пісень та дозволять легко підспівувати, навіть без знання відповідної мови.

AutoMix міксує одну пісню з іншою, подібно до діджея, розтягуючи час і підбираючи ритм для забезпечення безперервного відтворення.

Для швидкого та зручного відтворення музичних треків, пісні, альбоми, плейлисти та інше можна закріплювати у верхній частині бібліотеки.

Гаманець

Оновлені посадкові талони надають більше доступу до актуальної інформації щодо рейсів та аеропортів, а також швидкий доступ до функцій додатків авіакомпаній.

Відстеження замовлень (бета-версія) використовує Apple Intelligence для пошуку електронних листів, надісланих продавцями або службами доставки, і збирає всі відомості про замовлення, повідомлення про хід виконання та іншу інформацію в одному місці у додатку Wallet.

При оплаті покупок за допомогою Apple Pay у магазині на iPhone доступні варіанти розстрочки від банку або постачальника картки для покупок за допомогою кредитки та дебетової картки.

Ігри

New app — універсальний застосунок для ігор на iPhone.

Ігрові результати можна буде відслідковувати в режимі реального часу та також дивитись, в які ігри грають друзі.

Користувачі зможуть отримати доступ до всієї бібліотеки ігор, включно із новими та попередніми завантаженнями у App Store та Apple Arcade.

Рекомендації з завантаження нових ігор базуватимуться на попередніх ігрових уподобаннях користувачів.

Захист дітей у мережі

Запити на зв’язок нададуть дітям можливість надсилати запити батькам, коли з’являються нові абоненти, з якими вони хочуть спілкуватися.

Наявні обликові записи можна буде легко перетворювати на облікові записи для дітей для повноцінного користування інструментами захисту дітей у мережі

Можливості, що відповідають віковим вимогам у додатках, дають батькам можливість дозволяти дітям повідомляти про свій віковий діапазон стороннім додаткам, щоб вони могли отримати доступ до контенту та функцій, які підходять для їх вікової групи.

Функція безпеки зв’язку тепер поширюється і на випадки виявлення відвертого контенту під час прямих дзвінків FaceTime, а також розмиття наготи в спільних альбомах у додатку “Фото”.

Доступність

Мітки доступності на сторінках продуктів у App Store повідомляють, чи доступні функції, такі як VoiceOver, голосове керування та субтитри, у програмах та іграх до їх завантаження.

Accessibility Reader спрощує читання тексту в будь-якій програмі, надаючи нові способи налаштування тексту з розширеними можливостями налаштування шрифту, кольору та інтервалів, а також підтримкою мовного контенту.

Braille Access допомагає робити нотатки, читати документи, отримувати доступ до живих субтитрів, запускати програми та виконувати інші завдання за допомогою підключеного дисплея Брайля.

Інші можливості

Preview — це новий додаток на iPhone, призначений для перегляду та редагування PDF-файлів, з такими потужними функціями, як автозаповнення, сканер документів та можливості експорту.

FaceTime отримав оновлену цільову сторінку, на якій розміщено персоналізовані постери з контактами для недавніх дзвінків та відео, які відтворюються під час прокручування.

Функція нагадувань використовує Apple Intelligence для визначення відповідних завдань, коли користувач надсилає електронний лист, посилання, нотатку або інший текст у програму “Нагадування”.

Локальне захоплення записує високоякісний звук та відео з iPhone під час будь-якого виклику відеоконференції, дозволяючи створювати інтерв’ю чи підкасти з максимально чіткими записами.

Засіб вибору аудіовходу в Пункті керування дозволяє легко вибрати потрібний мікрофон для кожної програми, у тому числі в Інтернеті.

Розрахунковий час заряджання дозволяє дізнатися, скільки часу знадобиться вашому iPhone для заряджання.

Функція адаптивного живлення аналізує типову витрату заряду акумулятора і в дні його більш інтенсивного використання автоматично коригує його, допомагаючи продовжити час роботи акумулятора протягом дня (iPhone 15 Pro та новіші моделі).

Функція реєстрації артеріального тиску в програмі “Здоров’я” може надсилати нагадування про необхідність виміряти артеріальний тиск та створити звіт у форматі PDF для лікаря.

Нова вкладка “Тренування” у програмі “Фітнес” дозволяє відстежувати тренування, тому користувачі можуть відстежувати такі показники, як темп і відстань, і навіть більше, якщо у них є сумісний пульсометр, наприклад AirPods Pro 3. Якщо є Apple Watch, можна скористатися великим екраном і використовувати такі функції, як створення індивідуального тренування.

Функція адаптивної температури автоматично налаштовує термостат на бажану для користувача температуру, коли він їде додому, і економить електроенергію, коли людина йде кудись на цілий день або вирушає у відпустку.

Користувацькі параметри відстрочки дозволяють налаштувати тривалість відтермінування після спрацювання будильника: від 1 до 15 хвилин.

Історія паролів відображає хронологію змін, внесених в обліковий запис Passwords, включаючи історію попередніх паролів і згенерованих надійних паролів.

Notes дозволяє імпортувати та експортувати файли у форматі Markdown.

Джерело: 9to5mac