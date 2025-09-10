banner
Новини Технології 10.09.2025 comment views icon

Apple випустила RC iOS 26, яка вийде для всіх 15 вересня: офіційні примітки з переліком покращень

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Apple випустила RC iOS 26, яка вийде для всіх 15 вересня: офіційні примітки з переліком покращень
Apple

Після презентації “Awe dropping” 9 вересня Apple випустила RC iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe та інші нові версії операційних систем. 

Ключові оновлення стануть доступними користувачам вже з 15 вересня. Разом з RC-версією iOS 26 Apple оприлюднила примітки з переліком покращень. 

Apple представила iPhone 17 Pro
Apple

Технічно ці примітки не охоплюють окремо кожну нову функцію, що мають з’явитись разом з iOS 26, однак дають непоганий огляд того, що буде у новій ОС.

Інтерфейс

  • Дизайн Liquid Glass покликаний зробити взаємодію користувачів з пристроями Apple ще більш приємною. Цей інтерфейс заломлює світло та динамічно реагує на контент та дії користувача. 
  • Адаптивний час на головному екрані плавно підлаштовується під доступний простір, доповнюючи наявні теми та фото, та реагуючи на появу повідомлень і подій в режимі реального часу.
  • Функція Spatial scenes перетворює звичайні фото на екрані на динамічні 3D-зображення, інтелектуально відокремлюючи об’єкти від фону, що змушує зображення зміщуватися і рухатися при нахилі iPhone.
  • Завдяки інтерфейсу Liquid Glass, значки застосунків отримують нові функції налаштування з використанням оновлених світлих чи темних відтінків та нового прозорого вигляду.
  • Анімація обкладинок музичних альбомів робить відтворення треків ще більш захоплюючим. Підтримувані музичні альбоми отримають повноекранні анімації.

Apple Intelligence

  • Тепер та сама комбінація, що робить скріншот екрану, зможе більше розповісти про зміст кожного застосунку.
  • Функція виділення дозволить виділити будь-що конкретне на екрані.
  • Перейти до результатів пошуку у браузері можна буде на основі того, що є на екрані, а дізнатись у всю необхідну інформацію — поставивши запитання ChatGPT.
  • Функція живого перекладу дозволить перекладати вхідні повідомлення, включно із груповими, і відправляти відповіді, які перекладатимуться необхідною мовою одразу після відправки.
  • У FaceTime під час дзвінка на екрані з’являтимуться субтитри із перекладом в режимі реального часу.
  • У застосунку “Телефон” аудіо-повідомлення перекладатимуться та озвучуватимуться в режимі реального часу. Користувачі зможуть слідкувати за транскрипцією під час розмови з гучного зв’язку.
  • З AirPods користувачі зможуть слухати переклад без допомоги рук, коли хтось поруч розмовляє  іншою мовою.
  • Apple Intelligence отримає нові інструменти, як от Image Playground, та інші, що дозволить генерувати зображення на основі тексту та фото користувачів з галереї.
  • Нова функція “Use model” дозволить корегувати запити для покращення видачі відповідей системою Apple Intelligence.
  • Функція Genmoji дозволить об’єднувати між собою 2 емодзі, або додавати до емодзі опис.
  • Користувачі зможуть додавати вирази облич до своїх Genmoji, роблячи персонажів щасливими, шокованими та іншими.
  • Genmoji також можна буде обирати зачіску та, наприклад, бороду на обличчі, надихаючись фото реальних людей з галереї.
  • За допомогою ChatGPT користувачі зможуть обирати додаткові стилі, такі як “Масляний живопис” або “Аніме” під час генерації зображень.

Камера

  • Оптимізований дизайн спростить доступ користувачів до режимів фото та відеозйомки.
  • Поради з догляду за станом об’єктиву повідомлятимуть, коли його необхідно буде почистити від бруду для максимально чітких фото.
  • Новий жест AirPods дозволяє зробити фотографію або розпочати запис відео, просто натиснувши на корпус навушників AirPods 4 та AirPods Pro 2.
  • Окремі вкладки для “Бібліотеки” та “Колекції” полегшать навігацію, а доступ до функції пошуку можна буде отримати за будь-якої конфігурації.
  • Вигляд колекцій можна буде налаштовувати за допомогою трьох різних варіантів макета, а також легко згортати та змінювати їхній порядок. .
  • Розпізнавання подій, як от концерти, або спортивні заходи, дозволять користувачам отримувати докладну інформацію про них та отримувати доступ до пов’язаного з ними контенту.

Телефон

  • Новий уніфікований макет об’єднуватиме обране, недавні та голосові повідомлення.
  • Фільтрування дзвінків дозволить  фільтрувати вхідні дзвінки з невідомих номерів, дізнатись ім’я того хто дзвонив та причину дзвінка ще до того, як задзвонить телефон.
  • Фільтровані дзвінки з невідомих номерів можна буде помістити в нову область списку дзвінків.
  • Функція Hold Assist утримуватиме  місце користувачів в черзі, поки вони чекають на розмову з оператором, і повідомить, коли можна буде перейти до розмови.
  • Фільтрування невідомих відправників допоможе контролювати, хто може з вами зв’язатися, і розміщуватиме заблоковані повідомлення у нову область списку повідомлень.
  • Для більш особистих розмов або переписки можно буде створювати особливі фони. Можна використовувати вбудовані фони, власні фотографії або зображення, створені за допомогою Image Playground.
  • Опитування можуть допомогти користувачам дізнатися, чи готові всі гості до вечері або прийнятя рішення про подарунок для всієї родини.
  • Низка індекаторів набору тексту допоможе дізнатись, хто збирається взяти участь у розмові.

CarPlay

  • Новий дизайн із використанням Liquid Glass допоможе зробити кожну область взаємодії на панелі інструментів індивідуальною та забезпечить новий дизайн панелі вкладок для зручної навігації у додатках.
  • Компактний дизайн для вхідних дзвінків дозволяє легко стежити за кожним поворотом у навігаційних додатках.
  • Функція Tapbacks у програмі “Повідомлення” дозволить  легко реагувати на повідомлення під час водіння, наприклад, показуючи великий палець вгору або серце.
  • Закріплені розмови відображаються у верхній частині повідомлень, що дозволяє легко перейти до найактуальніших розмов.
  • Стек віджетів можна знайти зліва від панелі інструментів для швидкого та легкого перегляду улюблених програм.
  • Активні події автоматично відображаються на панелі моніторингу, що дозволяє легко відстежувати події в режимі реального часу за кермом

Навігація

  • Функція “Відвідані місця” дозволить iPhone визначати місця, які ви відвідуєте, наприклад, ресторани або магазини, щоб ви могли легко знайти їх у бібліотеці Карт і поділитися ними.
  • Функція “Переважні маршрути” оптимізує часті поїздки, вивчаючи маршрути, якими користувач їздить найбільш часто.

Музика

  • Переклад та вимова текстів пісень допоможуть користувачам зрозуміти зміст улюблених пісень та дозволять легко підспівувати, навіть без знання відповідної мови.
  • AutoMix міксує одну пісню з іншою, подібно до діджея, розтягуючи час і підбираючи ритм для забезпечення безперервного відтворення.
  • Для швидкого та зручного відтворення музичних треків, пісні, альбоми, плейлисти та інше можна закріплювати у верхній частині бібліотеки.

Гаманець

  • Оновлені посадкові талони надають більше доступу до актуальної  інформації щодо рейсів та аеропортів, а також швидкий доступ до функцій додатків авіакомпаній.
  • Відстеження замовлень (бета-версія) використовує Apple Intelligence для пошуку електронних листів, надісланих продавцями або службами доставки, і збирає всі відомості про замовлення, повідомлення про хід виконання та іншу інформацію в одному місці у додатку Wallet.
  • При оплаті покупок за допомогою Apple Pay у магазині на iPhone доступні варіанти розстрочки від банку або постачальника картки для покупок за допомогою кредитки та дебетової картки.

Ігри

  • New app — універсальний застосунок для ігор на iPhone.
  • Ігрові результати можна буде відслідковувати в режимі реального часу та також дивитись, в які ігри грають друзі.
  • Користувачі зможуть отримати доступ до всієї бібліотеки ігор, включно із новими та попередніми завантаженнями у App Store та Apple Arcade.
  • Рекомендації з завантаження нових ігор базуватимуться на попередніх ігрових уподобаннях користувачів.

Захист дітей у мережі

  • Запити на зв’язок нададуть дітям можливість надсилати запити батькам, коли з’являються нові абоненти, з якими вони хочуть спілкуватися.
  • Наявні обликові записи можна буде легко перетворювати на облікові записи для дітей для повноцінного користування інструментами захисту дітей у мережі
  • Можливості, що  відповідають віковим вимогам у додатках, дають батькам можливість дозволяти дітям повідомляти про свій віковий діапазон стороннім додаткам, щоб вони могли отримати доступ до контенту та функцій, які підходять для їх вікової групи.
  • Функція безпеки зв’язку тепер поширюється і на випадки виявлення відвертого контенту під час прямих дзвінків FaceTime, а також розмиття наготи в спільних альбомах у додатку “Фото”.

Доступність

  • Мітки доступності на сторінках продуктів у App Store повідомляють, чи доступні функції, такі як VoiceOver, голосове керування та субтитри, у програмах та іграх до їх завантаження.
  • Accessibility Reader спрощує читання тексту в будь-якій програмі, надаючи нові способи налаштування тексту з розширеними можливостями налаштування шрифту, кольору та інтервалів, а також підтримкою мовного контенту.
  • Braille Access допомагає робити нотатки, читати документи, отримувати доступ до живих субтитрів, запускати програми та виконувати інші завдання за допомогою підключеного дисплея Брайля.

Інші можливості

  • Preview — це новий додаток на iPhone, призначений для перегляду та редагування PDF-файлів, з такими потужними функціями, як автозаповнення, сканер документів та можливості експорту.
  • FaceTime отримав оновлену цільову сторінку, на якій розміщено персоналізовані постери з контактами для недавніх дзвінків та відео, які відтворюються під час прокручування.
  • Функція нагадувань використовує Apple Intelligence для визначення відповідних завдань, коли користувач надсилає електронний лист, посилання, нотатку або інший текст у програму “Нагадування”.
  • Локальне захоплення записує високоякісний звук та відео з iPhone під час будь-якого виклику відеоконференції, дозволяючи  створювати інтерв’ю чи підкасти з максимально чіткими записами.
  • Засіб вибору аудіовходу в Пункті керування дозволяє легко вибрати потрібний мікрофон для кожної програми, у тому числі в Інтернеті.
  • Розрахунковий час заряджання дозволяє дізнатися, скільки часу знадобиться вашому iPhone для заряджання.
  • Функція адаптивного живлення аналізує типову витрату заряду акумулятора і в дні його більш інтенсивного використання автоматично коригує його, допомагаючи продовжити час роботи акумулятора протягом дня (iPhone 15 Pro та новіші моделі).
  • Функція реєстрації артеріального тиску в програмі “Здоров’я” може надсилати нагадування про необхідність виміряти артеріальний тиск та створити звіт у форматі PDF для лікаря.
  • Нова вкладка “Тренування” у програмі “Фітнес” дозволяє відстежувати тренування, тому користувачі можуть відстежувати такі показники, як темп і відстань, і навіть більше, якщо у них є сумісний пульсометр, наприклад AirPods Pro 3. Якщо  є Apple Watch, можна скористатися великим екраном і використовувати такі функції, як створення індивідуального тренування.
  • Функція адаптивної температури автоматично налаштовує термостат на бажану для користувача температуру, коли він їде додому, і економить електроенергію, коли людина йде кудись на цілий день або вирушає у відпустку.
  • Користувацькі параметри відстрочки дозволяють налаштувати тривалість відтермінування після спрацювання будильника: від 1 до 15 хвилин.
  • Історія паролів відображає хронологію змін, внесених  в обліковий запис Passwords, включаючи історію попередніх паролів і згенерованих надійних паролів.
  • Notes дозволяє імпортувати та експортувати файли у форматі Markdown.

Джерело: 9to5mac

Популярні новини

arrow left
arrow right
NVIDIA RTX 5070 у процесорі ПК — Geekbench розкриває GPU чипа N1X
Забули як виглядає iPhone? Apple випадково прорекламувала Samsung Galaxy Flip7 на своїй офіційній сторінці
Apple iPhone 17: корейський оператор розкрив характеристики лінійки
Творець Twitter запустив другий за тиждень застосунок — цей створений із ШІ і змусить вас «торкатися трави»
Ютубер створив механічний 8-бітний комп’ютер з конструктора K'NEX
Відео свіженького Apple iPhone 17 Pro Max, прямо з конвеєра
Вийшли Apple Watch Series 11 та SE 3: 5G, watchOS 26 та обіцяний живий переклад за ціною від $249
Вбивця HBM: нова пам'ять для ШІ d-Matrix 3D DRAM (3DIMC) у 10 разів швидша
Apple готує свій ChatGPT, — Марк Гурман
Майбутнє пам’яті: більше даних на меншому просторі завдяки новим молекулярним перемикачам
Apple MacBook Pro 2026 року позбавиться головної вади екрана, — інсайдер
Спермаботи, керовані магнітами, атакують яйцеклітину
Apple iPhone Fold: аналітик JPMorgan повідомив час виходу та ціну
В США почали друкувати недорогі будинки
Перші кадри Sci-Fi серіалу Pluribus від творця «Пуститися берега». Реліз — 7 листопада на Apple TV+
Вийшов Dolby Vision 2: покращений HDR, згладжування руху та перші телевізори Hisense
Величезний витік пристроїв Apple та коментарі Марка Гурмана
Перші живі фото Apple iPhone 17 Pro
48 років по тому: Microsoft відкрила код BASIC за ліцензією MIT
Alibaba представляє ШІ Qwen-3 з 1 трлн параметрів
Чекав мільйон, а отримав $1000: Apple "скромно" віддячила розробнику, який знайшов критичну помилку в iOS
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати