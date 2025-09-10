Apple випустила RC iOS 26, яка вийде для всіх 15 вересня: офіційні примітки з переліком покращень

Після презентації “Awe dropping” 9 вересня Apple випустила RC iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe та інші нові версії операційних систем.
Ключові оновлення стануть доступними користувачам вже з 15 вересня. Разом з RC-версією iOS 26 Apple оприлюднила примітки з переліком покращень.
Технічно ці примітки не охоплюють окремо кожну нову функцію, що мають з’явитись разом з iOS 26, однак дають непоганий огляд того, що буде у новій ОС.
Інтерфейс
- Дизайн Liquid Glass покликаний зробити взаємодію користувачів з пристроями Apple ще більш приємною. Цей інтерфейс заломлює світло та динамічно реагує на контент та дії користувача.
- Адаптивний час на головному екрані плавно підлаштовується під доступний простір, доповнюючи наявні теми та фото, та реагуючи на появу повідомлень і подій в режимі реального часу.
- Функція Spatial scenes перетворює звичайні фото на екрані на динамічні 3D-зображення, інтелектуально відокремлюючи об’єкти від фону, що змушує зображення зміщуватися і рухатися при нахилі iPhone.
- Завдяки інтерфейсу Liquid Glass, значки застосунків отримують нові функції налаштування з використанням оновлених світлих чи темних відтінків та нового прозорого вигляду.
- Анімація обкладинок музичних альбомів робить відтворення треків ще більш захоплюючим. Підтримувані музичні альбоми отримають повноекранні анімації.
Apple Intelligence
- Тепер та сама комбінація, що робить скріншот екрану, зможе більше розповісти про зміст кожного застосунку.
- Функція виділення дозволить виділити будь-що конкретне на екрані.
- Перейти до результатів пошуку у браузері можна буде на основі того, що є на екрані, а дізнатись у всю необхідну інформацію — поставивши запитання ChatGPT.
- Функція живого перекладу дозволить перекладати вхідні повідомлення, включно із груповими, і відправляти відповіді, які перекладатимуться необхідною мовою одразу після відправки.
- У FaceTime під час дзвінка на екрані з’являтимуться субтитри із перекладом в режимі реального часу.
- У застосунку “Телефон” аудіо-повідомлення перекладатимуться та озвучуватимуться в режимі реального часу. Користувачі зможуть слідкувати за транскрипцією під час розмови з гучного зв’язку.
- З AirPods користувачі зможуть слухати переклад без допомоги рук, коли хтось поруч розмовляє іншою мовою.
- Apple Intelligence отримає нові інструменти, як от Image Playground, та інші, що дозволить генерувати зображення на основі тексту та фото користувачів з галереї.
- Нова функція “Use model” дозволить корегувати запити для покращення видачі відповідей системою Apple Intelligence.
- Функція Genmoji дозволить об’єднувати між собою 2 емодзі, або додавати до емодзі опис.
- Користувачі зможуть додавати вирази облич до своїх Genmoji, роблячи персонажів щасливими, шокованими та іншими.
- Genmoji також можна буде обирати зачіску та, наприклад, бороду на обличчі, надихаючись фото реальних людей з галереї.
- За допомогою ChatGPT користувачі зможуть обирати додаткові стилі, такі як “Масляний живопис” або “Аніме” під час генерації зображень.
Камера
- Оптимізований дизайн спростить доступ користувачів до режимів фото та відеозйомки.
- Поради з догляду за станом об’єктиву повідомлятимуть, коли його необхідно буде почистити від бруду для максимально чітких фото.
- Новий жест AirPods дозволяє зробити фотографію або розпочати запис відео, просто натиснувши на корпус навушників AirPods 4 та AirPods Pro 2.
- Окремі вкладки для “Бібліотеки” та “Колекції” полегшать навігацію, а доступ до функції пошуку можна буде отримати за будь-якої конфігурації.
- Вигляд колекцій можна буде налаштовувати за допомогою трьох різних варіантів макета, а також легко згортати та змінювати їхній порядок. .
- Розпізнавання подій, як от концерти, або спортивні заходи, дозволять користувачам отримувати докладну інформацію про них та отримувати доступ до пов’язаного з ними контенту.
Телефон
- Новий уніфікований макет об’єднуватиме обране, недавні та голосові повідомлення.
- Фільтрування дзвінків дозволить фільтрувати вхідні дзвінки з невідомих номерів, дізнатись ім’я того хто дзвонив та причину дзвінка ще до того, як задзвонить телефон.
- Фільтровані дзвінки з невідомих номерів можна буде помістити в нову область списку дзвінків.
- Функція Hold Assist утримуватиме місце користувачів в черзі, поки вони чекають на розмову з оператором, і повідомить, коли можна буде перейти до розмови.
- Фільтрування невідомих відправників допоможе контролювати, хто може з вами зв’язатися, і розміщуватиме заблоковані повідомлення у нову область списку повідомлень.
- Для більш особистих розмов або переписки можно буде створювати особливі фони. Можна використовувати вбудовані фони, власні фотографії або зображення, створені за допомогою Image Playground.
- Опитування можуть допомогти користувачам дізнатися, чи готові всі гості до вечері або прийнятя рішення про подарунок для всієї родини.
- Низка індекаторів набору тексту допоможе дізнатись, хто збирається взяти участь у розмові.
CarPlay
- Новий дизайн із використанням Liquid Glass допоможе зробити кожну область взаємодії на панелі інструментів індивідуальною та забезпечить новий дизайн панелі вкладок для зручної навігації у додатках.
- Компактний дизайн для вхідних дзвінків дозволяє легко стежити за кожним поворотом у навігаційних додатках.
- Функція Tapbacks у програмі “Повідомлення” дозволить легко реагувати на повідомлення під час водіння, наприклад, показуючи великий палець вгору або серце.
- Закріплені розмови відображаються у верхній частині повідомлень, що дозволяє легко перейти до найактуальніших розмов.
- Стек віджетів можна знайти зліва від панелі інструментів для швидкого та легкого перегляду улюблених програм.
- Активні події автоматично відображаються на панелі моніторингу, що дозволяє легко відстежувати події в режимі реального часу за кермом
Навігація
- Функція “Відвідані місця” дозволить iPhone визначати місця, які ви відвідуєте, наприклад, ресторани або магазини, щоб ви могли легко знайти їх у бібліотеці Карт і поділитися ними.
- Функція “Переважні маршрути” оптимізує часті поїздки, вивчаючи маршрути, якими користувач їздить найбільш часто.
Музика
- Переклад та вимова текстів пісень допоможуть користувачам зрозуміти зміст улюблених пісень та дозволять легко підспівувати, навіть без знання відповідної мови.
- AutoMix міксує одну пісню з іншою, подібно до діджея, розтягуючи час і підбираючи ритм для забезпечення безперервного відтворення.
- Для швидкого та зручного відтворення музичних треків, пісні, альбоми, плейлисти та інше можна закріплювати у верхній частині бібліотеки.
Гаманець
- Оновлені посадкові талони надають більше доступу до актуальної інформації щодо рейсів та аеропортів, а також швидкий доступ до функцій додатків авіакомпаній.
- Відстеження замовлень (бета-версія) використовує Apple Intelligence для пошуку електронних листів, надісланих продавцями або службами доставки, і збирає всі відомості про замовлення, повідомлення про хід виконання та іншу інформацію в одному місці у додатку Wallet.
- При оплаті покупок за допомогою Apple Pay у магазині на iPhone доступні варіанти розстрочки від банку або постачальника картки для покупок за допомогою кредитки та дебетової картки.
Ігри
- New app — універсальний застосунок для ігор на iPhone.
- Ігрові результати можна буде відслідковувати в режимі реального часу та також дивитись, в які ігри грають друзі.
- Користувачі зможуть отримати доступ до всієї бібліотеки ігор, включно із новими та попередніми завантаженнями у App Store та Apple Arcade.
- Рекомендації з завантаження нових ігор базуватимуться на попередніх ігрових уподобаннях користувачів.
Захист дітей у мережі
- Запити на зв’язок нададуть дітям можливість надсилати запити батькам, коли з’являються нові абоненти, з якими вони хочуть спілкуватися.
- Наявні обликові записи можна буде легко перетворювати на облікові записи для дітей для повноцінного користування інструментами захисту дітей у мережі
- Можливості, що відповідають віковим вимогам у додатках, дають батькам можливість дозволяти дітям повідомляти про свій віковий діапазон стороннім додаткам, щоб вони могли отримати доступ до контенту та функцій, які підходять для їх вікової групи.
- Функція безпеки зв’язку тепер поширюється і на випадки виявлення відвертого контенту під час прямих дзвінків FaceTime, а також розмиття наготи в спільних альбомах у додатку “Фото”.
Доступність
- Мітки доступності на сторінках продуктів у App Store повідомляють, чи доступні функції, такі як VoiceOver, голосове керування та субтитри, у програмах та іграх до їх завантаження.
- Accessibility Reader спрощує читання тексту в будь-якій програмі, надаючи нові способи налаштування тексту з розширеними можливостями налаштування шрифту, кольору та інтервалів, а також підтримкою мовного контенту.
- Braille Access допомагає робити нотатки, читати документи, отримувати доступ до живих субтитрів, запускати програми та виконувати інші завдання за допомогою підключеного дисплея Брайля.
Інші можливості
- Preview — це новий додаток на iPhone, призначений для перегляду та редагування PDF-файлів, з такими потужними функціями, як автозаповнення, сканер документів та можливості експорту.
- FaceTime отримав оновлену цільову сторінку, на якій розміщено персоналізовані постери з контактами для недавніх дзвінків та відео, які відтворюються під час прокручування.
- Функція нагадувань використовує Apple Intelligence для визначення відповідних завдань, коли користувач надсилає електронний лист, посилання, нотатку або інший текст у програму “Нагадування”.
- Локальне захоплення записує високоякісний звук та відео з iPhone під час будь-якого виклику відеоконференції, дозволяючи створювати інтерв’ю чи підкасти з максимально чіткими записами.
- Засіб вибору аудіовходу в Пункті керування дозволяє легко вибрати потрібний мікрофон для кожної програми, у тому числі в Інтернеті.
- Розрахунковий час заряджання дозволяє дізнатися, скільки часу знадобиться вашому iPhone для заряджання.
- Функція адаптивного живлення аналізує типову витрату заряду акумулятора і в дні його більш інтенсивного використання автоматично коригує його, допомагаючи продовжити час роботи акумулятора протягом дня (iPhone 15 Pro та новіші моделі).
- Функція реєстрації артеріального тиску в програмі “Здоров’я” може надсилати нагадування про необхідність виміряти артеріальний тиск та створити звіт у форматі PDF для лікаря.
- Нова вкладка “Тренування” у програмі “Фітнес” дозволяє відстежувати тренування, тому користувачі можуть відстежувати такі показники, як темп і відстань, і навіть більше, якщо у них є сумісний пульсометр, наприклад AirPods Pro 3. Якщо є Apple Watch, можна скористатися великим екраном і використовувати такі функції, як створення індивідуального тренування.
- Функція адаптивної температури автоматично налаштовує термостат на бажану для користувача температуру, коли він їде додому, і економить електроенергію, коли людина йде кудись на цілий день або вирушає у відпустку.
- Користувацькі параметри відстрочки дозволяють налаштувати тривалість відтермінування після спрацювання будильника: від 1 до 15 хвилин.
- Історія паролів відображає хронологію змін, внесених в обліковий запис Passwords, включаючи історію попередніх паролів і згенерованих надійних паролів.
- Notes дозволяє імпортувати та експортувати файли у форматі Markdown.
Джерело: 9to5mac
