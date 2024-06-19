Apple зосередилась на створенні дешевшої гарнітури Vision Pro, яка повинна вийти до кінця 2025 року

Apple, ймовірно, більше не зацікавлена працювати над новою висококласною гарнітурою Vision на тлі уповільнення продажів першої моделі Vision Pro. Натомість Apple, вочевидь, шукає способи знизити вартість компонентів для першої моделі та працює над дешевшою гарнітурою Vision, яку планує випустити до кінця 2025 року.

Перша версія Vision Pro вийшла на початку цього року, і хоча це дуже хороша гарнітура віртуальної реальності, вона має багато недоліків, властивих багатьом іншим таким гарнітурам. Також вона дорога – ціна становить від $3499. І ще вона досить важка.

Apple намагається усунути деякі з цих недоліків, розробляючи нову дешевшу версію гарнітури Vision, яка наразі фігурує під кодовою назвою N109. В цьому пристрої компанія прагне зберегти дисплеї з високою роздільною здатністю, які виділяють Vision Pro, але видаляє деякі функції та робить її «принаймні на третину легшою». Apple хоче запропонувати дешевшу версію гарнітури за ціною, що відповідає ціні висококласного iPhone. У жовтні минулого року Bloomberg повідомляв, що Apple прагне досягти ціни від $1500 до $2500. Однак компанія мала проблеми зі скороченням витрат, не надто поступаючись функціям, тому дешевша гарнітура може не досягти цієї мети до 2025 року.

Водночас Apple продовжує докладати зусиль для просування Vision Pro. Компанія планує розпочати міжнародні продажі гарнітури наприкінці червня та додати кілька нових функцій у visionOS 2 цієї осені.

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Джерело: The Verge

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