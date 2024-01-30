Перші огляди Apple Vision Pro – чудова гарнітура з низкою компромісів

Найближчої п’ятниці відбудеться вихід на ринок США першої гарнітури змішаної реальності Apple Vision Pro. Деякі закордонні видання змогли достроково отримати новинку і вже підготували огляди цього пристрою. Зупинимося на головних висновках, які зробили оглядачі після тестування Apple Vision Pro у домашніх умовах.

Vision Pro, за твердженням Apple, є початком так званих «просторових обчислень», які по суті зводяться до запуску застосунків навколо користувача.

З новою гарнітурою, інтегрованою в екосистему Apple, користувач може виконувати різні завдання – від перегляду фільмів або телепередач на величезному віртуальному дисплеї 4K HDR до відображення робочого середовища з Mac, включаючи Excel, Webex і Slack.

Що важливо, новинка дозволяє запускати програми, що ширяють навколо користувача. Тож працювати з нею можна в будь-якому зручному місці.

Гарнітура поєднує низку технологій, рішень та пристроїв, які користувач змушений носити на обличчі. Тому компанії довелося піти на низку компромісів. Наприклад, щоб зменшити навантаження на голову, гарнітура одержує енергію від зовнішнього джерела. Але навіть у такому випадку пристрій вийшов досить важким і може викликати дискомфорт при тривалому використанні.

Apple Vision Pro відрізняється продуманим дизайном, якісними матеріалами та гарним виготовленням. Похвалою відзначилися MicroOLED дисплеї, які забезпечують високу роздільну здатність, високу яскравість та гарну передачу кольорів. Надягаючи гарнітуру, користувач повністю ізолюється від навколишнього світу, але продовжує бачити його через зовнішні камери завдяки функції наскрізної передачі відео. Однак це рішення має деякі недоліки, такі як розмиття зображення під час руху, шум, обмежений колірний діапазон і вузьке поле зору. Особливо вони проявляються в умовах слабкого освітлення.

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Система управління на базі відстеження рухів очей та рук удостоїлася окремої похвали. Вона «на кілька світлових років перевершує будь-яку іншу споживчу систему відстеження рук чи очей».

«Ви дивіться на речі, якими хочете керувати, натискаєте пальцями, щоб керувати ними, і так ви рухаєтеся по всьому інтерфейсу. Ви не простягаєте руку і не торкаєтеся об’єктів: швидше ваші очі – це миша, а пальці – це кнопка. Ви стискаєте їх разом, щоб натиснути на те, на що дивіться».

Хоча така система не завжди зручна. Іноді вона ускладнює роботу з гарнітурою, оскільки «необхідність дивитися на те, чим ви хочете керувати, насправді дуже відволікає».

Загалом оглядач The Verge похвалив Vision Pro за відмінний дисплей, хороше відстеження рук та очей та безперешкодну роботу з екосистемою Apple.

Водночас новинка має ряд недоліків, одним з яких є висока ціна в $3499. Зображення в режимі наскрізної передачі відео може бути розмитим, а відстеження рук і очей — непослідовним і таким, що розчаровує. Ще автор огляду звертає увагу, що персонажі надприродні й дещо жахливі, а в гарнітурі «досить самотньо».

Також пропонуємо ознайомитися з відеооглядами Apple Vision Pro від різних видань та блогерів.