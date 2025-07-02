Apple звинуватила інженера Vision Pro у викраденні «тисяч документів» — перед відходом до конкурентів

Apple Vision Pro / Depositphotos

Apple звинуватила свого колишнього старшого інженера Vision Pro Ді Лю у крадіжці тонни конфіденційної інформації перед відходом в іншу компанію.

У позові йдеться про «тисяч файлів», які Лю нібито скопіював на особисте хмарне сховище за кілька днів до звільнення за допомогою активних корпоративних облікових даних. Старший інженер під час звільнення вказав особисті причини — приділити більше часу сім’ї та зосередитись на здоров’ї — але насправді вже «нагрів місце» в конкурентів Snap. Там він почав працювати над окулярами доповненої реальності.

«Оскільки пан Лю не повідомив Apple, що звільняється, щоб працювати над продуктом іншої компанії, йому дозволили залишитися в Apple на стандартний двотижневий перехідний період, а не одразу припинити доступ до конфіденційної інформації Apple», — стверджується в позові.

Саме в цей період, за версією Apple, він масово копіював внутрішні документи, ймовірно, саме про Vision Pro. У компанії стверджують, що системи безпеки помітили підозрілу активність, а журнал дій на робочому ноутбуці показав, що Лю цілеспрямовано вибирав папки, перейменовував їх і переносив до особистого акаунта. Також повідомляється, що він навмисно видалив сліди — стер частину файлів після завантаження.

Що саме він скопіював — Apple не знає точно. Але в позові зазначено, що обсяг і тип даних потенційно перетинається з розробками Snap у сфері AR-окулярів. Apple наполягає на поверненні всієї вкраденої інформації, компенсації збитків і доступі до пристроїв Лю для перевірки. Компанія не висунула претензій до Snap як організації. Snap своєю чергою заявила, що «розглянула претензії Apple і не має підстав вважати, що вони пов’язані з працевлаштуванням або поведінкою цієї особи в Snap».

Позов подано до Вищого суду округу Санта-Клара 24 червня. Це не перший випадок, коли Apple звинувачує колишніх працівників у викраденні інтелектуальної власності. Раніше компанія подала до суду на ексінженера iOS, який «зливав» дані про Vision Pro та інші продукти журналістам. Також під «юридичні страждання» потрапив екскерівник та інженери, які заснували стартап Rivos, а також працівник, що перейшов у китайську компанію з розробки безпілотників. Один із колишніх інженерів, що працював над Project Titan, навіть отримав реальний тюремний строк.

Джкерело: 9to5mac