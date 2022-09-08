«Архів Стіва Джобса» — сім’я та друзі запустили пам’ятний сайт про життя співзасновника Apple

Архів Стіва Джобса – організація, що присвячена технологічному титану. Зараз сайт дуже простий. У верхній частині розташований поетичний електронний лист про захоплення людством, котрий Джобс відправив самому собі.

Прокрутивши сайт вниз, можна побачити деякі чудові цитати Джобса, у тому числі деякі з його знаменитої промови на церемонії вручення дипломів в Стенфорді у 2005 році. Насамкінець короткий опис архіву «Про нас». Відео та аудіоматеріали Джобса додаватимуть поступово.

«З повагою до минулого та надією на майбутнє Архів Стіва Джобса пропонує людям інструменти та можливості зробити свій внесок», — йдеться на сайті. «Ми створюємо програми, стипендії та партнерські відносини, які відображають цінності Стіва та просувають вперед його почуття можливостей».

У прес-релізі також йдеться про те, що архів буде служити сховищем історичних матеріалів, що стосуються Стіва, деякі з яких ніколи раніше не публікувалися. Оголошення про нові пропозиції та проекти будуть зроблені у найближчі місяці.

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Архів був представлений Лорен Пауелл-Джобс, вдовою харизматичного глави Apple, на конференції Vox Media Code у середу. «Незважаючи на те, що у нас є деякі артефакти та реальний реальний матеріал, в Архіву набагато більше ідей», — сказала вона

За словами Пауелл-Джобс, архів «ґрунтується на уявленні Стіва про те, що за межами природного світу всі знаходяться у штучному середовищі і всі системи, що керують нашим життям на планеті, були побудовані та спроектовані іншими людьми. Як тільки у вас з’являється таке бачення світу, ви розумієте, що ви, як людина, можете змінити навколишнє, можете підштовхнути його, можливо, можете поставити під сумнів або розширити. Так відбувається людський прогрес».

Джерело: The Verge