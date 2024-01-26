Армія США навчається використовувати «дешеві дрони з ChatGPT»

Підрозділ армії США під назвою Geronimo переймає досвід українських військових щодо використання «дешевих» за військовими мірками дронів та проходить навчання з їх використання, разом із ChatGPT.

Недорога технологія може бути дуже, дуже ефективною. — генерал Ренді Джордж.

Арсенал Geronimo включає спеціальну версію армійського квадрокоптера TS-M800 з тепловізором і комп’ютерний код, написаний за допомогою ChatGPT. За словами старшого прапорщика Крістіана Лера, підрозділ ще не має дозволу на використання FPV-безпілотників, які зазвичай використовуються в Україні як ударні безпілотники з одностороннім керуванням, хоча, за його словами, він вивчав їхнє використання в Україні.

Але модифіковані квадрокоптери Geronimo можуть багато чого. Один з TS-M800 має сканери, які можуть знаходити сигнали мобільного зв’язку і WiFi, за допомогою чого вони можуть ідентифікувати позиції умовних супротивників.

Вони використали ChatGPT для створення програмного забезпечення мовою програмування Python, яке аналізувало зв’язок між MAC-адресами. На основі їхнього руху та моделей зв’язку підрозділ Geronimo зміг визначити, які типи пристроїв вони відстежували.

Лер підкреслив, що Geronimo використовує дешеве обладнання, таке як аматорський комп’ютер Raspberry Pi, та пристрої для аналізу спектра, як-от HackRF та RTL-SDR. Такі пристрої широко використовуються в Україні для виявлення ворожих безпілотників. За його словами, використання Geronimo комерційно доступних, сумісних з відкритим кодом технологій також зменшує логістичний тягар, передає Defense One.

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