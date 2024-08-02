Arrowhead нарешті показала Джоела — майстра гри Helldivers 2 з «екстрасенсорними» здібностями (о, і його ім’я — це акронім)

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Після шести місяців загадок Arrowhead нарешті представила свого геймдизайнера в 90-секундному ролику.

У відео співробітник студії заходить до кімнати з написом «Д.Ж.О.Е.Л.» (J.O.E.L.), ігноруючи застережливі знаки на дверях. Камера фіксує, як Джоел спостерігає за місією в Helldivers 2, керує роботом для атаки на гравців і спілкується зі спільнотою в Discord. Кульмінацією стає момент, коли Джоел демонструє свої екстрасенсорні здібності, відкидаючи камеру невидимою силою після того, як оператор випадково видає свою присутність.

Did one of our daring video team members just manage to capture some rare footage of the elusive J.O.E.L? 😳 pic.twitter.com/9rVEiMPCHX — Arrowhead Game Studios (@ArrowheadGS) August 1, 2024

Ми вже писали, в Helldivers 2 Джоел виконує роль «майстра гри» (як у Dungeons and Dragons), керуючи галактичною війною. Він може втрутитися в перебіг будь-якої битви різними способами, наприклад, відправити підкріплення Автоматонів у критичний момент.

Helldivers 2 — це гра про космічних штурмовиків (елітних Пекельних десантників), які борються проти інопланетних тарганів (жуків Термінідів) і кровожерливих роботів Автоматонів. Вона вийшла 8 лютого одночасно на ПК і PS5. У ніч проти 21 лютого проєкт досяг вражальної позначки у 457,6 тис. одночасних гравців, увійшовши за цим показником до топ 20 ігор за всю історію Steam.

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Джерело: Gamesradar

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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