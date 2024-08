Arrowhead нарешті показала Джоела — майстра гри Helldivers 2 з «екстрасенсорними» здібностями (о, і його ім’я — це акронім)

Після шести місяців загадок Arrowhead нарешті представила свого геймдизайнера в 90-секундному ролику.

У відео співробітник студії заходить до кімнати з написом «Д.Ж.О.Е.Л.» (J.O.E.L.), ігноруючи застережливі знаки на дверях. Камера фіксує, як Джоел спостерігає за місією в Helldivers 2, керує роботом для атаки на гравців і спілкується зі спільнотою в Discord. Кульмінацією стає момент, коли Джоел демонструє свої екстрасенсорні здібності, відкидаючи камеру невидимою силою після того, як оператор випадково видає свою присутність.

Did one of our daring video team members just manage to capture some rare footage of the elusive J.O.E.L? 😳 pic.twitter.com/9rVEiMPCHX

— Arrowhead Game Studios (@ArrowheadGS) August 1, 2024