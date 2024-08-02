Новини Ігри 02.08.2024 о 12:49 comment views icon

Arrowhead нарешті показала Джоела — майстра гри Helldivers 2 з «екстрасенсорними» здібностями (о, і його ім’я — це акронім)

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Ігор Панченко

Автор новин

Arrowhead нарешті показала Джоела — майстра гри Helldivers 2 з «екстрасенсорними» здібностями (о, і його ім’я — це акронім)

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Після шести місяців загадок Arrowhead нарешті представила свого геймдизайнера в 90-секундному ролику.

У відео співробітник студії заходить до кімнати з написом «Д.Ж.О.Е.Л.» (J.O.E.L.), ігноруючи застережливі знаки на дверях. Камера фіксує, як Джоел спостерігає за місією в Helldivers 2, керує роботом для атаки на гравців і спілкується зі спільнотою в Discord. Кульмінацією стає момент, коли Джоел демонструє свої екстрасенсорні здібності, відкидаючи камеру невидимою силою після того, як оператор випадково видає свою присутність.

Ми вже писали, в Helldivers 2 Джоел виконує роль «майстра гри» (як у Dungeons and Dragons), керуючи галактичною війною. Він може втрутитися в перебіг будь-якої битви різними способами, наприклад, відправити підкріплення Автоматонів у критичний момент.

Helldivers 2 — це гра про космічних штурмовиків (елітних Пекельних десантників), які борються проти інопланетних тарганів (жуків Термінідів) і кровожерливих роботів Автоматонів. Вона вийшла 8 лютого одночасно на ПК і PS5. У ніч проти 21 лютого проєкт досяг вражальної позначки у 457,6 тис. одночасних гравців, увійшовши за цим показником до топ 20 ігор за всю історію Steam.

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Битвами в Helldivers 2 керує реальна людина — розробник Arrowhead на ім’я Джоел

Джерело: Gamesradar

Розділ Ігри виходить за підтримки?

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