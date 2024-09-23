Assassin’s Creed Invictus: Ubisoft готує багатокористувацьку битву асасинів у стилі Fall Guys, — інсайдер

Користувач X (Twitter) під ніком j0nathan, відомий точними передбаченнями щодо серії Assassin’s Creed, оприлюднив нову інформацію про майбутню гру Assassin’s Creed Invictus.

За словами інсайдера, Invictus стане багатокористувацькою грою, натхненною популярним проєктом Fall Guys Змагальна багатокористувацька відеогра, розроблена британською студією Mediatonic і видана компанією Devolver Digital. Вихід гри відбувся 4 серпня 2020 року на платформах PC і PlayStation 4.. Гравці керуватимуть персонажами з різних частин серії Assassin’s Creed та змагатимуться між собою в кількох раундах.

Pour venger mon Slapp, voici des infos sur Assassin’s Creed Invictus, le jeu multijoueur censé sortir l’année prochaine : – Ce sera une sorte de “Fall Guys” : 16 joueurs (pour le moment) qui s’affrontent sur plusieurs manches avec des “jeux” différents.

– Parmi les jeux on… https://t.co/VSgKGTjmaM pic.twitter.com/Y2RVLanhCt — j0nathan (@xj0nathan) September 21, 2024

Геймплей Invictus передбачає участь 16 гравців у різноманітних «іграх». Серед режимів згадують «командний бій насмерть» (deathmatch), «кожен сам за себе» та «швидкісне змагання зі збору світлових точок на карті». Після проходження кожного раунду учасники зможуть обирати спеціальні здібності для фінального етапу.

j0nathan підтвердив наявність у грі двох персонажів: Еціо Аудіторе та Чезаре Борджіа. Він описує стиль гри як аркадний, з ударами «без реального імпакту» та навіть «бульбашковим» щитом, подібним до того, що є в серії Super Smash Bros.

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Локації в Invictus базуватимуться на знайомих місцях із серії Assassin’s Creed. Гравці зможуть відвідати Багдад з Assassin’s Creed Mirage, Японію з Assassin’s Creed Shadows і райський острів, імовірно натхненний Black Flag. Окремо згадується карта, заснована на Помпеях, з елементом підняття лави.

Модератори форуму Reddit, присвяченого серії Assassin’s Creed, закликають ставитися до цієї інформації обережно. Вони підтверджують, що j0nathan раніше надавав достовірні дані, але застерігають, що ця інформація може бути застарілою або неповною.

Варто зазначити, що компанія Ubisoft офіційно не підтвердила жодних деталей щодо Assassin’s Creed Invictus.

Нагадаємо, нещодавно спільнота геймерів звернула увагу на дивну активність у коментарях під новим трейлером Assassin’s Creed Shadows. Користувачі запідозрили Ubisoft у штучному збільшенні кількості позитивних відгуків.

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Джерело: Eurogamer