Assassin’s Creed Shadows: нове відео розкриває унікальні ігрові особливості Наое та Ясуке

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Ubisoft оприлюднила нове відео гри Assassin’s Creed Shadows, яке розкриває ігрові особливості двох головних героїв — Наое та Ясуке.

Розробники продемонстрували, як відрізняються стилі гри за кожного з персонажів та в яких ситуаціях кожен із них має перевагу.

Наое та Ясуке мають різні характеристики швидкості та здоров’я. Наое спеціалізується на прихованих діях, тоді як Ясуке віддає перевагу ближньому бою. Ці відмінності впливають на те, як герої долають перешкоди та взаємодіють з оточенням.

Наое вирізняється неймовірною спритністю та грацією. Вона здатна виконувати складні акробатичні трюки, наприклад, зробити сальто назад і приземлитися на купу сіна. Її навички дають перевагу в ситуаціях, коли потрібно досягти високих позицій або отримати перевагу над ворогами, що атакують здалеку.

На противагу Наое, Ясуке падає з висоти «як камінь» і приземляється на спину. Проте він перевершує суперницю в ближньому бою та має більший запас здоров’я. Ясуке краще підходить для протистояння сильним ворогам у поєдинках сам на сам.

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Вибір персонажа впливає не лише на ігровий процес, а й на розвиток сюжету. У деяких ситуаціях Наое може віддати перевагу атаці на ціль, тоді як Ясуке схилятиметься до виявлення милосердя. Розробники наголошують, що гравці зможуть виконувати будь-яку місію за обох персонажів, але певні ситуації краще підходять для конкретного героя.

Assassin’s Creed Shadows — це рольовий бойовик від третьої особи, який переносить гравців у Японію 16 століття, часів періоду Адзуті-Момояма. Гра дає змогу керувати двома персонажами: сінобі Наое та самураєм Ясуке, кожен з яких має унікальний арсенал і стиль бою. Розробники впровадили низку нововведень, зокрема можливість повзати в лежачій позі та динамічну зміну пір року. Ігровий світ охоплює центральну частину Японії, включно з Кіото, Кобе, Осакою та провінцією Іґа, а сюжет розгортається на тлі історичних подій, таких як перемога Оди Нобунаґи над родом Такеда та його напад на провінцію Іґа.

Нагадаємо, нещодавно розробники зазначили, що в Assassin’s Creed Shadows будуть стосунки між Наое та Ясуке.

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Джерело: Gamingbolt, Wikipedia

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