Санта в небезпеці: трейлер фільму «Кодове ім’я “Червоний”» із Двейном Джонсоном і Крісом Евансом

У новому трейлері фільму «Кодове ім’я “Червоний”» головні герої у виконанні Двейна Джонсона та Кріса Еванса рятують викраденого Санта-Клауса. За сюжетом, керівник служби безпеки Північного полюса об’єднується з найвідомішим мисливцем за головами, щоб врятувати Різдво.
Виробництво стрічки супроводжувалося низкою проблем. За даними The Wrap, бюджет фільму зріс до понад $250 млн. За інформацією видання World of Reel, Двейн Джонсон регулярно запізнювався на знімальний майданчик на 7–8 годин, а іноді взагалі не з’являвся, що призвело до додаткових витрат у розмірі приблизно $50 млн.
Попри повідомлення про високі оцінки на тестових показах, інсайдери стверджують, що реакція глядачів була негативною. Через проблеми під час виробництва Amazon змістив дату прем’єри «Кодове ім’я “Червоний”» з грудня 2024 року на листопад того ж року.
Режисером «Кодове ім’я “Червоний”» став Джейк Касдан, відомий за роботою над двома фільмами серії «Джуманджі» з Двейном Джонсоном, а також стрічкою «Училка» з Кемерон Діаз.
Прем’єра фільму «Кодове ім’я “Червоний”» в Україні запланована на 7 листопада 2024 року.
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Джерело: World of reel
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