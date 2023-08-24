Assassin’s Creed Jade — геймплей трейлер нової мобільної гри Ubisoft про Китай III століття до нашої ери

Ще один помітний ігровий трейлер Ubisoft на Gamescom 2023 — демонстрація геймплею Assassin’s Creed Jade, майбутньої мобільної гри AC, яка вийде на iOS і Android (поки що точна дата релізу невідома).

Це одна із 10 нових Assassin’s Creed разом з AAA-грою Assassin’s Creed Mirage про Багдад часів Аббасидського халіфату (IX сторіччя), які вже якийсь час перебувають у розробці Ubisoft. Власне, в попередніх повідомленнях інсайдера назва Jade фігурувала як кодова (робоча), а тепер вона стала офіційної для майбутньої гри.

Assassin’s Creed: Jade — нова мобільна гра у всесвіті Assassin’s Creed з акцентом на паркур, стелс вбивства ворогів та величезний відритий світ. Тобто нова гра має все те, що вирізняє пригодницькі бойовики Assassin’s Creed з-поміж інших. Події тут розгорнуться у Китаї III століття до нашої ери й, дуже сподіваємося, що, як і всі попередні ігри Assassin’s Creed, майбутня Jade, серед іншого, зачаровуватиме оповіданням історії. Адже це одна із головних візитівок серії й те, що розробникам вдається чи не найкраще.

Ubisoft невдовзі проведе закритий бета-тест — на сайті вже почали приймати заявки.

Assassin’s Creed: Jade — трейлер з геймплеєм