Новини Ігри 24.08.2023 о 13:04

Assassin’s Creed Jade — геймплей трейлер нової мобільної гри Ubisoft про Китай III століття до нашої ери

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg

Володимир Скрипін

Заступник головного редактора, керівник відділу новин

Ще один помітний ігровий трейлер Ubisoft на Gamescom 2023 — демонстрація геймплею Assassin’s Creed Jade, майбутньої мобільної гри AC, яка вийде на iOS і Android (поки що точна дата релізу невідома).

Це одна із 10 нових Assassin’s Creed разом з AAA-грою Assassin’s Creed Mirage про Багдад часів Аббасидського халіфату (IX сторіччя), які вже якийсь час перебувають у розробці Ubisoft. Власне, в попередніх повідомленнях інсайдера назва Jade фігурувала як кодова (робоча), а тепер вона стала офіційної для майбутньої гри.

Ubisoft ставить все на серію Assassin’s Creed — збільшить команду розробників на 40% та випустить колекцію ліцензованих NFT-персонажів

Assassin’s Creed: Jade — нова мобільна гра у всесвіті Assassin’s Creed з акцентом на паркур, стелс вбивства ворогів та величезний відритий світ. Тобто нова гра має все те, що вирізняє пригодницькі бойовики Assassin’s Creed з-поміж інших. Події тут розгорнуться у Китаї III століття до нашої ери й, дуже сподіваємося, що, як і всі попередні ігри Assassin’s Creed, майбутня Jade, серед іншого, зачаровуватиме оповіданням історії. Адже це одна із головних візитівок серії й те, що розробникам вдається чи не найкраще.

Ubisoft невдовзі проведе закритий бета-тест — на сайті вже почали приймати заявки.

Assassin’s Creed: Jade — трейлер з геймплеєм

Завантаження коментарів...

Топ 10 блогів

Блоги
Nokia 5500 music sport edition — вічна пам’ять легенді
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png

Ydri

блогер

Блоги
HP 250 G9 — офісний бук з палким темпераментом
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/e6fb5d7c1f788ac5a2317128ac59ae7e5edd510dr1-582-857v2_uhq-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/e6fb5d7c1f788ac5a2317128ac59ae7e5edd510dr1-582-857v2_uhq-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/e6fb5d7c1f788ac5a2317128ac59ae7e5edd510dr1-582-857v2_uhq-150x150.jpg

Innkreis

блогер

Блоги
Ви не вірите, що штучний інтелект готовий захопити світ? Даремно. Він уже має план
https://secure.gravatar.com/avatar/2670072a60946ca7637f799f746bab95?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/2670072a60946ca7637f799f746bab95?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

ginairmed

блогер

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати