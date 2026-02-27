banner
У Ubisoft виникла "сильна алергія" на нові ігри, — колишній керівник Assassin's Creed

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Assassin's Creed Shadows / Ubisoft

Колишній керівник Ubisoft Алекс Хатчінсон, який керував розробкою серій Far Cry і Assassin’s Creed, розкритикував студію. Він каже, що компанія виробила “алергію” на нові ігри і тепер уникає творчого ризику.


Саме це частково пояснює нинішню кризу видавця, попри великі релізи та постійні реструктуризації. Хатчінсон каже, що внутрішня філософія Ubisoft історично будувалася на великих командах, розділених на окремі групи з власною відповідальністю. Це дозволяло швидше робити масштабні проєкти.

Ситуацію змінив п’ятирічний бум інвестицій, якого раніше не було. Разом із ним почався відтік досвідчених кадрів, коли багато спеціалістів покинули Ubisoft і заснували студії або відокремилися. Сам Хатчінсон після роботи над Far Cry 4 і Assassin’s Creed 3 заснував Typhoon Studios у 2017 році та випустив Journey to the Savage Planet. Пізніше Google придбала студію та закрила у лютому 2020-го.

За його словами, після відтоку кадрів Ubisoft стала ще обережнішою щодо ризиків. Компанія робить ставки на перевірені франшизи на зразок Far Cry і Rainbow Six, але з новими ідеями стало складніше. Під хвилю скасувань навіть потрапила Assassin’s Creed. Коли з’являється щось свіже, як Immortals Fenyx Rising, це перетворюється на велике дороговартісне рішення, яке важко окупити.


“У них виникла сильна алергія до всього нового, тож вбили купу наших ідей. Наприклад, коли я працював над Pioneer. У результаті нічого свіжого так і не з’явилося”, — каже Хатчінсон.

Pioneer планувалася як космічна гра в дусі No Man’s Sky, яку тизерили у побічному квесті Watch Dogs 2. Однак проєкт тихо зник за лаштунками. На думку Хатчінсона, проблема не в одній великій помилці, а в сукупності “мільйона маленьких речей”.

На тлі цього нових Far Cry не було з 2021 року, а після скасування рімейка Prince of Persia: The Sands of Time головною опорою компанії залишилася Assassin’s Creed із релізами Valhalla, Mirage та Shadows. Однак там зараз теж стан турбулентності, бо нещодавно пішов режисер майбутньої гри під кодовою назвою Hexe.

Дві Far Cry, “кілька” Assassin’s Creed, скорочення та звинувачення у кумівстві: що відбувається в Ubisoft

Джерело: PC Gamer, Games Radar

