Астрономи виявили вкриту вулканами планету, яка потенційно може містити воду на поверхні

Вкрита вулканами планета LP 791-18 d розташована приблизно в 90 світлових роках від Землі у сузір’ї Чаша.

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У дослідженні, опублікованому у вівторок у журналі Nature, багатонаціональна команда вчених стверджує, що виявила екзопланету розміром із Землю, частина поверхні якої, на їхню думку, може містити воду.

Планета обертається навколо червоного карлика та є «припливно заблокованою» – тобто не має денного та нічного циклу, як у Землі. Натомість одна частина LP 791-18 d постійно випалюється сонячним світлом, а інша завжди знаходиться в темряві.

«Денна сторона, ймовірно, буде занадто гарячою, щоб рідка вода могла існувати на поверхні. Але кількість вулканічної активності, яка, як ми підозрюємо, відбувається по всій планеті, може підтримувати атмосферу, що може дозволити воді конденсуватися на нічній стороні», — сказав Бйорн Беннеке, астроном Лабораторії реактивного руху NASA.

Система LP 791-18 містить принаймні ще дві інші планети — LP 791-18 b і c. Остання у два з половиною рази більша за Землю і більш ніж у сім разів перевищує її масу. Вона також впливає на орбіту LP 791-18 d, змушуючи її рухатися по еліптичній траєкторії навколо головної зірки системи. Цей означає, що планета деформується щоразу, коли обертається по орбіті.

Ці деформації можуть створити достатнє внутрішнє тертя, щоб суттєво нагріти внутрішній простір планети та спричинити вулканічну активність на її поверхні, кажуть в NASA.

«Одне з питань астробіології (галузі, яка вивчає походження життя на Землі та за її межами) полягає в тому, чи потрібна тектонічна чи вулканічна активність для життя. Крім потенційного створення необхідної атмосфери, ці процеси можуть тримати на поверхні матеріали, які інакше занурилися б у кору, включаючи ті, які, на нашу думку, важливі для життя, як-от вуглець», — сказала співавтор дослідження Джессі Крістіансен.

Дослідницька група знайшла та схарактеризувала LP 791-18 d, використовуючи дані, зібрані супутником NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) і космічним телескопом Спітцер, який «вийшов на пенсію» у 2020 році, хоча незабаром може повернутись до роботи.

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Подальші дослідження системи має здійснити телескоп Джеймса Вебба — LP 791-18 c вже ввійшла до списку спостережень, а планета LP 791-18 d тепер потенційно може до неї приєднатися.