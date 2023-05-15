Приватна компанія збирається «‎воскресити» Спітцер — останню з чотирьох «‎Великих обсерваторій» NASA

Космічна технологічна компанія Rhea Space Activity отримала грант у розмірі $250 000 від Космічних сил США, які спрямує на розробку роботизованої рятувальної місії телескопа Спітцер, який наразі перебуває на відстані 2 а.о. від Сонця (тобто вдвічі більше, ніж відстань від Землі до Сонця).

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Спітцер був запущений два десятиліття тому за допомогою ракети «Дельта-2» і був призначений для спостереження за космосом в інфрачервоному діапазоні. Телескоп віддалявся від нашої планети зі швидкістю приблизно 15 мільйонів кілометрів на рік. Це була остання з чотирьох «Великих обсерваторій» NASA, запущених у космос з 1990 по 2003 рік.

Протягом запланованого п’ятирічного терміну експлуатації Спітцер допомагав астронавтам відкривати нові зірки, спостерігати за екзопланетами та вивчати галактики. У 2009 році апарат вичерпав бортові запаси холодоагенту, через що деякі наукові прилади вже не були доступні для роботи.

Телескоп пропрацював у такому режимі приблизно три роки. Однак щоразу, коли він намагався відправити дані на Землю, то перегрівався і подальші спроби могли б непоправно зашкодити іншим інструментам. Врешті-решт у січні 2020 року, після понад 16 років служби, Спітцер був деактивований та відправлений «дрейфувати‎» геліоцентричною орбітою.

Однак нині космічна технологічна компанія Rhea Space Activity заявляє про наміри «‎воскресити» телескоп, і такі зухвалі плани знайшли підтримку у Смітсонівській астрофізичній обсерваторії, Лабораторії прикладної фізики Університету Джона Гопкінса, компаній Blue Sun Enterprises і Lockheed Martin.

«Якщо брати до уваги роботизоване космічне обслуговування – то це найамбітніша річ, яка коли-небудь робилася. Це практично запуск апарату на інший бік Сонця для відновлення останньої «‎Великої обсерваторії». Було б чудово, якби ми могли це зробити», — сказав засновник та виконавчий директор Rhea Space Activity, астрофізик Шон Усман в інтерв’ю Arstechnica.

Місія «Spitzer Resurrector» виглядатиме як невеликий космічний корабель, який можна помістити в коробку розмірами метр на метр, і буде готова до запуску у 2026 році. Близько трьох років знадобиться апарату, щоб дістатися до Спітцера, однак протягом подорожі він також працюватиме, спостерігаючи за сонячними спалахами.

«Ми плануємо бути зайнятими з самого початку місії», — сказав Говард Сміт, астроном із Центру астрофізики, яким керують Гарвардський університет і Смітсонівський інститут. Курс Комерційний аудіопродакшн. Хочеш створювати саунд-дизайн, аудіобрендинг та джингли? Давай до нас на курс

Коли «‎Воскреситель» досягне телескопа, то спробує схарактеризувати його стан, зв’язатися з ним та передати дані на Землю. Це дозволить вченим відновити спостереження.

«Сонячні батареї можуть бути деградовані, можливі й ураження від ударів метеоритів. Тож невідомо, в якому він стані, але ми очікуємо, що в робочому», — сказав астроном Гарвардського університету і колишній головний дослідник інфрачервоного інструменту Спітцера Джонні Фаціо.

Зрештою Rhea Space Activity, у якій наразі працюють всього 10 співробітників, розраховує на повне фінансування місії, яке, як очікується, складе $350 млн.

Однак це не єдина компанія, яка хоче подовжити термін експлуатації чи відновити роботу деяких космічних апаратів. Northrop Grumman розробляє та запускає серію апаратів «для розширення місії» супутників на геостаціонарній орбіті. Мільярдер Джаред Іссакман співпрацює зі SpaceX і NASA щодо використання Crew Dragon для продовження терміну служби космічного телескопа Габбла.

Технологія автономного супутника, розроблена Rhea Space, також може застосована для інших місій з переміщення та обслуговування супутників на низькій навколоземній та геостаціонарній орбіті.