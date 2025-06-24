Перші знімки Обсерваторії Віри Рубін: 10 млн галактик і багато іншого

Скупчення Діви/NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory

23 червня було презентовано перші вражаючі знімки космосу нової Обсерваторії ім. Віри Рубін.

Астрономи очікують, що 8,4 метровий телескоп та 3200-мегапіксельна камера Legacy Survey of Space and Time — найбільша цифрова камера у світі розміром з автомобіль, призведуть до революції у дослідженнях космосу. Ключовими завданнями нової обсерваторії будуть пошук темної енергії та темної матерії.

Обсерваторія розташовується на горі Серро-Пачон на висоті близько 1 тис. 600 метрів. Вона сканує все небо над Південною півкулею раз на 3-4 дні. Перше отримане зображення демонструє величезне скупчення галактик Діви, що знаходяться за 53,8 млн світлових років від Землі. На одному цьому зображенні розміщується близько 10 млн галактик. Протягом найближчих 10 років обсерваторія надасть зображення близько 20 млрд галактик. За увесь час своєї роботи обсерваторія має надати інформацію загалом про 40 млрд космічних об’єктів.

Великий синоптичний оглядовий телескоп (LSST) здатен досліджувати об’єкти, що з часом змінюють яскравість. Камера LSST може сканувати небо у 10-100 разів швидше за інші великі телескопи. Це дозволить астрономам вивчити понад 100 млн змінних зірок. Окрім цього астрономи мають можливість дослідити мільйони масивних зірок, які завершують своє існування на головній послідовності і вибухають надновими.

Обсерваторія Віри Рубін дозволить астрономам скласти більш точні карти навколоземних астероїдів і менших космічних тіл. Перші спостереження вже допомогли виявити 2104 раніше невідомих астероїди, серед яких сім — навколоземні. Очікується, що у перші два роки буде виявлено мільйони нових астероїдів.

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Серед оприлюднених зображень також Потрійна туманність (Мессьє 20 або NGC 6514), що знаходиться у 9 тис. світлових років від Землі, а також туманність Лагуна (Мессьє 8 або NGC 6523), розташована на відстані від 4 до 6 тис. світлових років від нас. У цих областях відбувається процес формування нових зірок.

Телескоп використовує унікальну конструкцію із трьох дзеркал. Світло потрапляє у 8,3-метрове головне дзеркало, а звідти відбивається на 3,2-метрове вторинне дзеркало, а після цього — на третє дзеркало розміром 4,7 метрів, перш ніж потрапити 3200-мегапіксельної камери. Камера може захоплювати область неба, що приблизно в 40 разів перевищує розмір повного Місяця за одну експозицію.

Астрономи також сподіваються за допомогою телескопа в Обсерваторії Віри Рубін знайти нарешті відповідь на загадку існування дев’ятої планети у Сонячній системі, яка може знаходитись далеко за орбітою Нептуна і здійснювати оберт навколо Сонця раз на 10-20 тис. років.

Джерело: TechSpot