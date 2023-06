Avatar: Frontiers of Pandora, The Crew Motorfest, Star Wars Outlaws та три Assassin’s Creed — що показала Ubisoft на Forward 2023

У рамках заходу Ubisoft Forward були представлені нові трейлери, що проливають світло на майбутні проєкти компанії. Найцікавішими серед них були Avatar: Frontiers of Pandora, Skull and Bones, The Crew Motorfest, Star Wars Outlaws та три різні гри Assassin’s Creed. Зупинимося коротко на цих та інших іграх презентації.

Avatar: Frontiers of Pandora

Розробники показали відразу два трейлери Avatar: Frontiers of Pandora. Перший прем’єрний і одразу ж за ним триваліший геймплейний. Гра вийде 7 грудня на платформах ПК, PS5 та Xbox Series X|S.

XDefiant

Це безкоштовний динамічний аренний шутер від першої особи, де стикаються світи Ubisoft. Завдяки крос-плею, гравці зможуть приєднатися до своїх друзів на доступних платформах.

Prince of Persia The Lost Crown

Prince of Persia The Lost Crown – це пригодницький платформер, дія якого відбувається у міфічному перському світі, де гравець може керувати межами часу та простору. Гра вже доступна для попереднього замовлення, а її реліз заплановано на 18 січня 2024 року.

The Division Resurgence

Безплатний шутер від третьої особи з елементами RPG, дія якого відбувається в сучасному післякризовому Нью-Йорку після того, як спалах вірусу спричинив хаос і крах американського уряду.

Skull and Bones

Довгобуд Skull and Bones після безлічі перенесень поступово наближається до релізу. Розробники показали нове відео піратського екшену у відкритому світі. А з 25 по 28 серпня проходитиме закритий бета-тест гри. Зареєструватись можна тут.

Riders Republic

26 вересня у рамках 8-го сезону в гру додадуть скейти, нові трюки та випробування, ексклюзивну персоналізацію та нову область, де можна буде продемонструвати свої навички.

Roller Champions

До 27 червня обіцяють новий захід, додаткові подробиці про який нададуть пізніше. Гра розповсюджується безплатно.

The Crew Motorfest

Гоночна аркада The Crew Motorfest вшанувалася кінематографічним та геймплейним трейлером. Гра виходить 14 вересня 2023 року.

Brawlhalla

Доповнення до безкоштовного файтингу Brawlhalla: Combat Evolved Crossover за участю Майстра Чіфа та Арбітра вийде 12 липня.

Assassin’s Creed Nexus VR

Нова історія легендарних ассасинів створена виключно для віртуальної реальності. Гра створена для Meta Quest 2 та Meta Quest 3, вона вийде наприкінці 2023 року.

Assassin’s Creed Mirage

Тринадцята частина серії Assassin’s Creed розповість про пригоди злодія Басіма ібн Ісхака, який стає майстром-ассасином. Дія розгортається в Багдаді у дев’ятому столітті. Гра вийде 12 жовтня 2023 року.

Star Wars Outlaws

10-хвилинний трейлер Star Wars Outlaws показує проходження невеликого фрагмента гри, дія якої відбувається між подіями «Імперія завдає удару у відповідь» і «Повернення джедая». Гра вийде 2024 року.