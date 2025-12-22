"Аватар: Вогонь і попіл" заробив $345 млн у перші вихідні — менше попередника, але з рекордом в Україні

Аватар 3 / Disney

Третій фільм з науково-фантастичної епопеї “Аватар” Джеймса Кемерона заробив $345 млн у перший вікенд прокату, що майже на $100 млн менше за старт “Шляху води”.

Внутрішній прокат в США склав $88 млн, тоді як на міжнародний ринок припали $257 млн. При цьому, якщо довіритись звіту Deadline, “Аватар 3” мав рекордні стартові показники для серії лише в Україні та Туреччині (точні цифри, на жаль, не розкривають). До того ж фільм став другим за величиною дебютом 2025 року для Disney — після “Зоотрополісу”, який зібрав $500 млн за три дні.

“Аватар: Вогонь і попіл”, безумовно, має високу планку щодо касових зборів з огляду на передбачуваний бюджет в $400 млн і показники перших фільмів, які зібрали понад $2 млрд кожен. В цьому випадку основна ставка припадає на закордонну аудиторію, що принесла понад 70% загальних заробітків для “Аватар” та “Аватар 2”. Поки міжнародний ринок не підвів: очікувано, очолює перелік Китай, де “Вогонь і попіл” заробив $57,6 млн (в “Шляху води” було $56 млн); далі йдуть Франція з $21,4 млн, Німеччина з $18 млн, Корея з $13,6 млн та Велика Британія з $11,9 млн.

Слід зазначити, що третя частина не вразила критиків, які чимало говорили про “повтори сюжету”, хоча і вихваляли візуал. Однак тут є великий (найбільший у франшизі) розрив з рейтингом глядачів: 67% проти 91% на Rotten Tomatoes. Зважаючи на те, хто приносить фільму гроші, стає очевидним, що з касовими зборами може бути не все так погано.

Назва фільму Оцінка критиків Оцінка глядачів Різниця в оцінках Аватар (2009) 81% 82% 1 Аватар: Шлях води (2022) 76% 92% 16 Аватар: Вогонь і попіл (2025) 67% 91% 24

Сам Кемерон неодноразово заявляв, що завершить франшизу, якщо “Вогонь і попіл” не заробить достатньо грошей — хоча про яку суму йдеться в його розумінні незрозуміло. За розрахунками профільних видань “Аватар 3” має заробити щонайменше $1 млрд, щоб вважатись прибутковим (якщо не враховувати витрати на маркетинг) і до $2 млрд, щоб підтримати успіхи серії.