Новини Кіно 22.12.2025 comment views icon

"Аватар: Вогонь і попіл" заробив $345 млн у перші вихідні — менше попередника, але з рекордом в Україні

“Аватар: Вогонь і попіл”
Аватар 3 / Disney

Третій фільм з науково-фантастичної епопеї “Аватар” Джеймса Кемерона заробив  $345 млн у перший вікенд прокату, що майже на $100 млн менше за старт “Шляху води”.

Внутрішній прокат в США склав $88 млн, тоді як на міжнародний ринок припали $257 млн. При цьому, якщо довіритись звіту Deadline, “Аватар 3” мав рекордні стартові показники для серії лише в Україні та Туреччині (точні цифри, на жаль, не розкривають). До того ж фільм став другим за величиною дебютом 2025 року для Disney — після “Зоотрополісу”, який зібрав $500 млн за три дні.

“Аватар: Вогонь і попіл”, безумовно, має високу планку щодо касових зборів з огляду на передбачуваний бюджет в $400 млн і показники перших фільмів, які зібрали понад $2 млрд кожен. В цьому випадку основна ставка припадає на закордонну аудиторію, що принесла понад 70% загальних заробітків для “Аватар” та “Аватар 2”. Поки міжнародний ринок не підвів: очікувано, очолює перелік Китай, де “Вогонь і попіл” заробив $57,6 млн (в “Шляху води” було $56 млн); далі йдуть Франція з $21,4 млн, Німеччина з $18 млн, Корея з $13,6 млн та Велика Британія з $11,9 млн.

Слід зазначити, що третя частина не вразила критиків, які чимало говорили про “повтори сюжету”, хоча і вихваляли візуал. Однак тут є великий (найбільший у франшизі) розрив з рейтингом глядачів: 67% проти 91% на Rotten Tomatoes. Зважаючи на те, хто приносить фільму гроші, стає очевидним, що з касовими зборами може бути не все так погано.

Назва фільму  Оцінка критиків Оцінка глядачів Різниця в оцінках
Аватар (2009) 81% 82% 1
Аватар: Шлях води (2022) 76% 92% 16
Аватар: Вогонь і попіл (2025) 67% 91% 24

Сам Кемерон неодноразово заявляв, що завершить франшизу, якщо “Вогонь і попіл” не заробить достатньо грошей — хоча про яку суму йдеться в його розумінні незрозуміло. За розрахунками профільних видань “Аватар 3” має заробити щонайменше $1 млрд, щоб вважатись прибутковим (якщо не враховувати витрати на маркетинг) і до $2 млрд, щоб підтримати успіхи серії.

Рецензія на фільм “Аватар: Вогонь і попіл” / Avatar: Fire and Ash

Популярні новини

arrow left
arrow right
На Megogo вийшли всі епізоди "Пригод Діґімонів" 1999 року з українською озвучкою
Disney звинуватили у крадіжці хореографії для Star Wars: Visions з фанатського відео
Як "Шлях води", але з вогнем: "Аватар 3" оцінили в 69% на Rotten Tomatoes — найнижчий рейтинг в серії
Українець створив сайт Ratingo з "реальними" топами серіалів: дані з IMDb, Trakt та TMDB, що оновлюють рейтинги кожні 10 хв
Перший трейлер байопіку “Майкл Джексон” — племінник співака в головній ролі
"Трон: Арес" принесе Disney збитки в понад $130 млн
Бюджет "Аватар 3" перевищив $400 млн, але "Оскар" — під питанням
IMDb назвав кращі фільми та серіали 2025 року: лідирують "Супермен" та "Білий лотос"
"Людина, що біжить" стартувала в прокаті з провалу: $28 млн каси за бюджету в $110 млн
"Тут сталося щось дуже погане": український трейлер фільму "Сайлент Гілл. Повернення", реліз — 22 січня
Вже не Супердівчина: український трейлер розкрив Мілі Алкок як "Суперґьорл", але показав Лобо і Крема з Жовтих пагорбів
Фільм “Одна битва за іншою” отримав дату релізу в “цифрі” — на HBО Max
"Привіт, Сідні, сумувала?": вийшов перший трейлер "Крик 7" з Нів Кемпбелл
Трейлер sci-fi фільму "Проєкт Аве Марія" — Раян Гослінг бореться з космічною амнезією
"Зоотрополіс 2" заробив $1 млрд за 17 днів прокату
Перший погляд: Г'ю Джекман у горорі "Смерть Робін Гуда" від A24
Для "Одіссеї" Нолана розробили безшумні камери IMAX, щоб виправити головну проблему "Оппенгеймера"
Дія фільму Call of Duty відбуватиметься у "сучасному сетингу", а серед кандидатів на роль — Марк Волберг
Рассел Кроу розкритикував "Гладіатор 2": "Бракує морального ядра оригіналу"
Росомаха стає пастухом: перші кадри комедії "Вівці-детективи" з Г'ю Джекманом
Фейковий торент "Одна битва за іншою" несе троян на ваш ПК через субтитри
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати