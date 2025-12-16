Як "Шлях води", але з вогнем: "Аватар 3" оцінили в 69% на Rotten Tomatoes — найнижчий рейтинг в серії

Аватар: Вогонь і попіл / 20th Century Studios

На сайтах-агрегаторах рецензій з’явились перші оцінки для “Аватар 3” і вони, м’яко кажучи, лишають бажати кращого — якщо зважати на гігантський бюджет і рейтинги попередників.

На цей час “Аватар: Вогонь і попіл” має рейтинг у 69% від критиків на Rotten Tomatoes (на основі 80 рецензій) та ще скромніші 62 бали на Metacritic (на основі 26 оглядів).

Для порівняння: оригінальний “Аватар” мав оцінку в 81% та 83 бали відповідно, тоді як другий фільм оцінили в 76% та 67. Фактично триквел отримав найнижчий рейтинг у франшизі.

Якщо поглянути на рецензії “Аватар 3”, то оцінки виправдовують відсутністю новизни: в Techradar назвали стрічку “вогняною” версією “Шляху води”, а Variety зазначив, що Джеймс Кемерон пропонує “нові варіації вже не нового бачення”. Звісно і без похвали не обійшлось: Deadline, до прикладу, пише, що “Вогонь і попіл” є “військовою епопеєю на всі віки” і підіймає екшен на нові висоти. Далі наведемо ще кілька найяскравіших цитат з рецензій.

“Дивно переглядати новий фільм Кемерона, який здається чимось, що ми вже бачили раніше. Підозри були, коли було оголошено про одразу чотири продовження, але й вони не підготували мене до реальності спостереження за тим, як один з найвидатніших дослідників кіно ходить по колу протягом трьох годин, навіть якщо Кемерон — будучи Кемероном — природно знаходить спосіб зробити цю подорож новою та часом бадьорою”, — Девід Ерліх, IndieWire

“Третій розділ “Аватара” вивергається вулканічним світотворенням та бурхливими діями, проте залишається величезним, сліпучим видовищем у пошуках емоційної сюжетної лінії”, Пітер Бредшоу, The Guardian.

“Фільм не тільки такий же чудовий, як і його попередники (я б сказав, навіть більше), і сповнений екшену та видовищ, це також найконцептуальніше захоплююча та відверто емоційна частина трилогії. За всіма намірами та цілями, це найкраща з усіх”, Білл Брія, SlashFilm.

“Моя єдина проблема з фільмом полягає в тому, що він викликав у мене відчуття дежавю. Деякі візуальні ефекти та сюжетні моменти дуже близькі до попередніх, аж до того, що це майже здавалося видаленими сценами або альтернативними дублями, перемежованими новим матеріалом. Але, дивлячись на попередні роботи Кемерона, можна сміливо припустити, що це особливість, а не помилка… Я б сказав, що сиквели режисера мають тенденцію до посилення; замість того, щоб взяти знайому концепцію, тему чи візуальний образ і представити її як перевернуте дзеркальне відображення, його роботи беруть щось, що ми знаємо, і представляють грандіознішу, більш оперну версію”, Макс Сковілл, IGN.

“Якби назва “Одна битва за іншою” ще не була зайнята, вона могла б чудово підійти для третьої частини масштабної науково-фантастичної пригоди Джеймса Кемерона про блакитних людей. Так, фільм пропонує видовищність гігантського масштабу, технологічну майстерність і практично безперервний екшн за участю надмірно кваліфікованих і здебільшого невпізнанних акторів. Та водночас, це найбільша одноманітна частина в серії з відчуттям втоми і повторів, які важко ігнорувати”, Девід Руні, Hollywood Reporter.

Нагадаємо, що триквел обійшовся приблизно у $400 млн і має заробити щонайменше мільярд, щоб вважатись прибутковим. Кемерон раніше говорив, що покінчить із кіносерією, якщо “Аватар 3” не принесе достатньо грошей, але обіцяв завершити історію книгою.