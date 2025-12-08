Бюджет "Аватар 3" перевищив $400 млн, але "Оскар" — під питанням

Кадри з фільму "Аватар 3"

Джеймс Кемерон неодноразово заявляв, що франшиза завершиться третім фільмом, якщо “Аватар: Вогонь і попіл” не заробить достатньо грошей — тепер, завдяки звіту про бюджет, ми маємо уявлення, про яку суму йде мова.

Згідно з Variety, виробництво “Аватар 3” коштувало щонайменше $400 млн. Приблизно ж стільки, як і “Шлях води” — але у випадку другого фільму, кошторис зріс з початкових $250 млн до $450 млн через зйомки в часи пандемії. За попередніми розрахунками з огляду на правило беззбитковості x2.5, “Вогонь і попіл” має заробити щонайменше $1 млрд, щоб вважатись прибутковим. Але, вочевидь, цей показник суттєво зросте, якщо врахувати нині нерозголошені, але безперечно великі маркетингові витрати.

Фільм вже отримав перші неоднозначні реакції з прем’єрного показу: хтось говорив, що саме для цього проєкту створили кінотеатри, інші нарікали на відсутність новизни й незграбні діалоги. В чому критики були єдиними, так це в похвалі за візуал — власне це те, для чого більшість глядачів і йдуть в кінотеатри, коли чують назву “Аватар”. Тому прогнози щодо касових зборів все-таки лишаються більш-менш позитивними й сягають $100 млн на старті. Інше питання — чи отримає Кемерон черговий “Оскар”?

“Коли журі у 2010 році номінували оригінальний “Аватар” на дев’ять премій, зокрема за найкращий фільм та режисуру, вони висловлювали щире захоплення кінематографічним досвідом, який, здавалося, ступив у майбутнє кіновиробництва. Коли через 13 років з’явився “Шлях води” з чотирма номінаціями (за найкращий фільм та у трьох технічних категоріях), послання було чітким: вражає, але ми вже бачили цей фокус раніше”, — пише Variety.

Традиційно Академія кіномистецтв насторожено ставилася до сиквелів. Якщо поглянути на статистику, то лише 10 продовжень були номіновані на кращий фільм, а перемогу здобули два з них: “Хрещений батько 2” (1974) та “Володар перснів: Повернення короля” (2003). За попередніми прогнозами, якщо “Аватар 3” потрапить в номінацію, то йому доведеться змагатися з такими високо оціненими критиками стрічками, як “Одна битва за іншою”, “Грішники” та “Франкенштейн”.

“Вогонь і попіл” продовжує події фільму “Шлях води” 2022 року, який завершився смертю Нетеяма, сина Джейка та Нейтірі. Сум родини порушує нова загроза у вигляді племені Вогню, ворожої групи мешканців На’ві на чолі з мстивою Варанг Уни Чаплін. Свої ролі у стрічці повторюють Сем Вортінгтон, Зої Салдана, Сігурні Вівер, Стівен Ленг та Кейт Вінслет. В українських кінотеатрах “Аватар 3” транслюватиметься з 18 грудня. Тривалість фільму, нагадаємо, сягнула рекордних 3 годин 14 хвилин.

Перший “Аватар” вийшов у 2009 році й став найкасовішим фільмом всіх часів. Він досі утримує цей рекорд зі зборами у $2,9 млрд. Його продовження, “Шлях води”, випустили аж за 10 років — з ним Джеймс Кемерон перевершив власний рекорд, обійшовши за зборами “Титанік” з $2,3 млрд. За винятком документальних, фільми про Пандору стали єдиними роботами режисера у 21 століття.