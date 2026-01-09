Avowed виходить на PlayStation 5 та отримає велике оновлення — передзамовлення вже доступні

Зображення: Sony / Obsidian

Avowed від Obsidian, яка раніше була ексклюзивом Xbox, йде на PlayStation 5. Гра також отримає оновлення з новими расами та зміною геймплея.

На PS5 будуть доступні два видання: Standard Edition за $49,99 та Premium Edition за $59,99, котрі вже можна передзамовити. Як повідомляє Sony, “ці ціни будуть відображені в усіх інших магазинах, де можна придбати Avowed”.

“Ця фентезійна рольова гра від першої особи, дія якої відбувається у багатому світі Еори, ставить вас у роль посланця, надісланого, щоб розслідувати поширення чуми, яка загрожує не лише світу, а й чомусь набагато більш особистому. Досліджуйте небезпечну та прекрасну землю, сформовану стародавньою магією. Мандруйте її дикими просторами, розкривайте приховані істини та заглиблюйтесь у таємниці, заховані під її поверхнею. Грайте, експериментуючи з широким спектром зброї, здібностей та сил у бою, який винагороджує креативність та адаптивність. Формуйте свою подорож через вибір, який ви робите, від того, як ви боретеся та досліджуєте, до того, як ви відповідаєте Живим Землям, коли вони чинять опір”, — йдеться в офіційному анонсі.

Пограти в Avowed на PS5 можна буде з 17 лютого, до першої річниці гри. Інша зміна, дата виходу якої ще невідома — безліч змін, котрі отримають також і гравці PlayStation. Windows Central розповідає, що Obsidian анонсувала велике оновлення, яке заплановане у 2026 році. Під час заходу New Game Plus Showcase студія окреслила зміни до Avowed та запропонувала чіткіше уявлення про те, як гра продовжує розвиватися після свого першого запуску.

Фанати можуть розраховувати на нові ігрові раси, зокрема Аумауа та Гномів, що розширить можливості рольового відігравання. Кожна раса матиме окремі власні здібності, які впливатимуть на бій, подорожі та дослідження. Obsidian додасть спеціальний фоторежим, заснований на відгуках спільноти. Він спрощує знімання персонажів під час дослідження та діалогів, додаючи більш зручне розташування камер.

Оновлення також запропонує “Нову гру Плюс”, котра надає нову можливість посторного проходження. Вона дозволяє гравцям перезапустити гру, зберігаючи свої здібності та спорядження, а прогрес буде скинутий до першого рівня. У “Новій грі Плюс” будуть додані модифікатори ворогів, щоб підвищити складність гри. До них належать опір стихіям та менша чутливість до блокування оглушенням — це урізноманітнить тактику сутичок.

Obsidian підкреслює, що підтримка Avowed після запуску значною мірою залежить від відгуків гравців. Компанія тісно співпрацює зі спільнотою, щоб визначити пріоритет оновлень на основі найпоширеніших запитів гравців.