Новини Ігри 09.01.2026 comment views icon

Avowed виходить на PlayStation 5 та отримає велике оновлення — передзамовлення вже доступні

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Avowed виходить на PlayStation 5 та отримає велике оновлення — передзамовлення вже доступні
Зображення: Sony / Obsidian

Avowed від Obsidian, яка раніше була ексклюзивом Xbox, йде на PlayStation 5. Гра також отримає оновлення з новими расами та зміною геймплея.

На PS5 будуть доступні два видання: Standard Edition за $49,99 та Premium Edition за $59,99, котрі вже можна передзамовити. Як повідомляє Sony, “ці ціни будуть відображені в усіх інших магазинах, де можна придбати Avowed”.

“Ця фентезійна рольова гра від першої особи, дія якої відбувається у багатому світі Еори, ставить вас у роль посланця, надісланого, щоб розслідувати поширення чуми, яка загрожує не лише світу, а й чомусь набагато більш особистому. Досліджуйте небезпечну та прекрасну землю, сформовану стародавньою магією. Мандруйте її дикими просторами, розкривайте приховані істини та заглиблюйтесь у таємниці, заховані під її поверхнею. Грайте, експериментуючи з широким спектром зброї, здібностей та сил у бою, який винагороджує креативність та адаптивність. Формуйте свою подорож через вибір, який ви робите, від того, як ви боретеся та досліджуєте, до того, як ви відповідаєте Живим Землям, коли вони чинять опір”, — йдеться в офіційному анонсі.

Пограти в Avowed на PS5 можна буде з 17 лютого, до першої річниці гри. Інша зміна, дата виходу якої ще невідома — безліч змін, котрі отримають також і гравці PlayStation. Windows Central розповідає, що Obsidian анонсувала велике оновлення, яке заплановане у 2026 році. Під час заходу New Game Plus Showcase студія окреслила зміни до Avowed та запропонувала чіткіше уявлення про те, як гра продовжує розвиватися після свого першого запуску.

Фанати можуть розраховувати на нові ігрові раси, зокрема Аумауа та Гномів, що розширить можливості рольового відігравання. Кожна раса матиме окремі власні здібності, які впливатимуть на бій, подорожі та дослідження. Obsidian додасть спеціальний фоторежим, заснований на відгуках спільноти. Він спрощує знімання персонажів під час дослідження та діалогів, додаючи більш зручне розташування камер.

Що робить цікавими Baldur’s Gate 3 та Avowed? Геймдизайнер Obsidian про найголовніше в RPG

Оновлення також запропонує “Нову гру Плюс”, котра надає нову можливість посторного проходження. Вона дозволяє гравцям перезапустити гру, зберігаючи свої здібності та спорядження, а прогрес буде скинутий до першого рівня. У “Новій грі Плюс” будуть додані модифікатори ворогів, щоб підвищити складність гри. До них належать опір стихіям та менша чутливість до блокування оглушенням — це урізноманітнить тактику сутичок.

Obsidian підкреслює, що підтримка Avowed після запуску значною мірою залежить від відгуків гравців. Компанія тісно співпрацює зі спільнотою, щоб визначити пріоритет оновлень на основі найпоширеніших запитів гравців.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Ютубер прожив тиждень у Cyberpunk 2077 — у реальному житті їв, спав і робив все інше як NPC
Друге пришестя? Фани відновили провальний Concord за допомогою реверс-інжинірингу
Портативні колонки Sony ULT FIELD 3 і 5 вже в Україні: до 25 годин автономності від 8500 грн
Нові PS5 отримають систему охолодження Liquid Metal "в дусі" версії Pro
В PS Store стартував Новорічний розпродаж — Forza Horizon 5, Warhammer та інші зі знижками до 90%
Знайдено унікальну попередню збірку Fallout: New Vegas з 2 ГБ вирізаного контенту
В PS Store стартувала “Чорна П’ятниця” — знижки до 90% на Mass Effect та інші
Ветеран Fallout повертається до Obsidian та перериває пенсію для розробки нової гри
Краще, ніж в Чорну п'ятницю: PS Store запустив фінальний розпродаж року зі знижками до -90%
Larian анонсувала Divinity: “Найбільша гра в історії, більша за Baldur's Gate 3”
Витік апаратних кодів ROM PlayStation 5 — джейлбрейк наближається, проблему неможливо виправити
KOTOR 3? Ні, FOTOR: анонсовано RPG Star Wars: Fate of the Old Republic
Sony анонсувала MMO у світі Horizon Zero Dawn разом з творцями Lineage
Sony додала на PS5 сезонний анімований фон та віджет зі статистикою останніх ігор
“Вийде також на ПК”: розробники Horizon Steel Frontiers роз’яснюють деталі випуску та геймплея після суперечливого анонсу
Це майже напевно нова Divinity: таємницю загадкової інсталяції TGA розкривають торгові марки
Ентузіаст створив найменшу у світі PlayStation з оригінальних деталей до 31-річчя консолі
Геймер пообіцяв сину PS5 та GTA 6 на релізі, якщо той візьме платину в Crash Bandicoot 4
Чули про відеокарту AMD BC250? На майнінговому монстрі на базі PlayStation 5 запустили GTA 5 та Cyberpunk 2077
ЗМІ: Sony створює власну криптовалюту для оплати підписок та ігор PlayStation
Sony PlayStation Watch — годинник за $780 вийшов обмеженим накладом
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати