Дорожня карта Avowed на 2025 рік — фоторежим, Game Plus та зміна поведінки NPC

Avowed / Obsidian

Obsidian представила дорожню карту щодо розвитку Avowed у 2025 році. І разом з тим вже випустила патч 1.4 з режимом для арахнофобів.

Студія обіцяє ще два масштабні апдейти — влітку та восени. Подальші зміни будуть стосуватися як нових функцій, так і загального поліпшення гри на основі відгуків спільноти. Детальніше про це буде описано в дорожній карті на 2025-й рік, але спершу розповімо про новинки патча 1.4.

Що вже додали в патчі 1.4

Режим Arachnophobia перетворює павуків на кольорові райдужні сфери, щоб знайти перемикач треба зайти в меню спеціальних можливостей. Це суто косметичне покращення яке не впливає на геймплей. Виглядає воно досить кумедно, бо тоді персонажа вбиває сфера, поруч із якою парять мечі.

Крім цього, додали підтримку миші та клавіатури для Xbox. А ще нові варіанти спорядження, більше золота і матеріалів для крафту. Також ось інші нововедення патча:

Тепер із переможених істот може випадати здобич.

Зʼявилась опція подовжити час перебування в таборі для відпочинку з напарниками.

Нові налаштування: показ скринь на мінікарті, скасування атаки з лука або аркебузи.

Подушечки душ тепер розсіюють ілюзії.

Поліпшення туману війни.

Повний список змін — на офіційному форумі Obsidian. Оновлення вже доступне для Xbox Series X/S і ПК.

Дорожня карта 2025 — що буде нового влітку та восени в Avowed

Наступне велике оновлення заплановане на літо. Воно додасть:

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Розширену кулінарну систему.

Нові здібності персонажа, як активні, так і пасивні.

Змінену поведінку NPC.

Унікальну зброю та броню.

Власні користувацькі маркери на карті.

А ось восени в гру додадуть режим Game Plus, а також:

Фоторежим.

Новий тип зброї.

Пресети персонажів із більш «божественними» функціями.

Можливість змінювати зовнішній вигляд просто в грі, без створення нового героя.

Obsidian також наголосила, що працює над локалізацією для нових регіонів. Зокрема студія зосередилася над локалізованими версіями для корейської та японської мов, а також над постійними вдосконаленнями для французької. Розробники не сказали дату релізу, але «прагнуть випускати ці оновлення, як тільки вони будуть готові».

Нагадаємо, що Avowed вийшла 18 лютого на ПК і Xbox Series, зокрема за передплатою Xbox Game Pass. Вона покорила деяких гравців можливістю перетворити героїв на неймовірних грибоподібних створінь. Тоді ж Obsidian пішла далі і почала продавати гриби для вирощування вдома.

Джерело: Eurogamer