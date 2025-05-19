Новини Ігри 19.05.2025 о 14:15 comment views icon

Дорожня карта Avowed на 2025 рік — фоторежим, Game Plus та зміна поведінки NPC

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Дорожня карта Avowed на 2025 рік — фоторежим, Game Plus та зміна поведінки NPC
Avowed / Obsidian

Obsidian представила дорожню карту щодо розвитку Avowed у 2025 році. І разом з тим вже випустила патч 1.4 з режимом для арахнофобів.

Студія обіцяє ще два масштабні апдейти — влітку та восени. Подальші зміни будуть стосуватися як нових функцій, так і загального поліпшення гри на основі відгуків спільноти. Детальніше про це буде описано в дорожній карті на 2025-й рік, але спершу розповімо про новинки патча 1.4.

Що вже додали в патчі 1.4

Режим Arachnophobia перетворює павуків на кольорові райдужні сфери, щоб знайти перемикач треба зайти в меню спеціальних можливостей. Це суто косметичне покращення яке не впливає на геймплей. Виглядає воно досить кумедно, бо тоді персонажа вбиває сфера, поруч із якою парять мечі.

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Крім цього, додали підтримку миші та клавіатури для Xbox. А ще нові варіанти спорядження, більше золота і матеріалів для крафту. Також ось інші нововедення патча:

  • Тепер із переможених істот може випадати здобич.
  • Зʼявилась опція подовжити час перебування в таборі для відпочинку з напарниками.
  • Нові налаштування: показ скринь на мінікарті, скасування атаки з лука або аркебузи.
  • Подушечки душ тепер розсіюють ілюзії.
  • Поліпшення туману війни.

Повний список змін — на офіційному форумі Obsidian. Оновлення вже доступне для Xbox Series X/S і ПК.

Дорожня карта 2025 — що буде нового влітку та восени в Avowed 

Наступне велике оновлення заплановане на літо. Воно додасть:

  • Розширену кулінарну систему.
  • Нові здібності персонажа, як активні, так і пасивні.
  • Змінену поведінку NPC.
  • Унікальну зброю та броню.
  • Власні користувацькі маркери на карті.

А ось восени в гру додадуть режим Game Plus, а також:

  • Фоторежим.
  • Новий тип зброї.
  • Пресети персонажів із більш «божественними» функціями.
  • Можливість змінювати зовнішній вигляд просто в грі, без створення нового героя.
Дорожня карта Avowed на 2025 рік — фоторежим, Game Plus та зміна поведінки NPC
Avowed / Obsidian

Obsidian також наголосила, що працює над локалізацією для нових регіонів. Зокрема студія зосередилася над локалізованими версіями для корейської та японської мов, а також над постійними вдосконаленнями для французької. Розробники не сказали дату релізу, але «прагнуть випускати ці оновлення, як тільки вони будуть готові».

Нагадаємо, що Avowed вийшла 18 лютого на ПК і Xbox Series, зокрема за передплатою Xbox Game Pass. Вона покорила деяких гравців можливістю перетворити героїв на неймовірних грибоподібних створінь. Тоді ж Obsidian пішла далі і почала продавати гриби для вирощування вдома.

Огляд Avowed: меч та магія, але ніякої романтики

Джерело: Eurogamer

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