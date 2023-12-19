Автоматизовані інструменти Meta видалили контент про війну між Ізраїлем і ХАМАС, що не порушував її правил

Наглядова рада Meta опублікувала своє рішення за результатами першого в історії прискореного розгляду, який зайняв лише 12 днів (замість тижнів) і зосередився на контенті, пов’язаному з війною між Ізраїлем і ХАМАС. Рада скасувала початкове рішення компанії про видалення двох матеріалів про обидві сторони конфлікту. Перевірка ради привернула увагу до того, як залежність Meta від автоматизованих інструментів може перешкоджати людям ділитися важливою інформацією, як це неодноразово ставалося щодо російського вторгнення в Україну.

У цьому конкретному випадку Рада зазначила, що «це збільшило ймовірність видалення цінних постів, які інформують світ про людські страждання по обидва боки конфлікту на Близькому Сході», передає Engadget.

Для свого першого прискореного розгляду Наглядова рада вирішила дослідити дві конкретні скарги, які представляють те, що користувачі в постраждалому регіоні надсилали після атак 7 жовтня. Одне з них — відео, розміщене на Facebook, на якому жінка благає своїх викрадачів не вбивати її, коли вона була взята в заручники під час перших терористичних атак на Ізраїль. Інше відео, опубліковане в Instagram, показує наслідки удару по лікарні Аль-Шифа в Газі під час наземного наступу Ізраїлю. На ньому видно загиблих і поранених палестинців, у тому числі дітей.

Комісія встановила, що ці два відео були помилково видалені після того, як компанія Meta налаштувала свої автоматизовані інструменти на більш агресивний контроль за контентом після атак мирних жителів Ізраїля 7 жовтня. Наприклад, видалення відео з лікарні Аль-Шифа і відхилення звернення користувача про його відновлення відбулося без втручання людини. Пізніше обидва відео відновили з попереджувальними екранами, на яких зазначалося, що такий контент дозволений з метою висвітлення новин та підвищення обізнаності. Рада висловила занепокоєння, що швидка зміна підходу компанії до модерації може створити враження свавілля і поставити під сумнів її політику.

Позаяк, Рада встановила, що Meta знизила рейтинг контенту, який вона відновила. Вона не рекомендувала їх іншим користувачам Facebook та Instagram навіть після того, як компанія визначила, що вони мали на меті підвищити обізнаність. Деякі користувачі повідомили про те, що були заблоковані в жовтні після того, як розмістили контент про умови життя в Газі.