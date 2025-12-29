Автопілот Garmin вперше самостійно посадив літак

Depositphotos

Система автопілота вперше у світі в реальних умовах надзвичайної ситуації самостійно здійснила аварійну посадку літака без участі людини. Інцидент стався 20 грудня під час польоту над штатом Колорадо.

Двомоторний турбогвинтовий літак Beechcraft Super King Air раптово втратив тиск у салоні. Після цього система Garmin Emergency Autoland перебрала повний контроль над повітряним судном, взяла на себе навігацію, зв’язок із диспетчерськими службами та без ускладнень здійснила посадку в аеропорту Rocky Mountain Metropolitan поблизу Денвера приблизно о 14:20 за місцевим часом.

“Це було перше використання Autoland від початку до кінця в реальній надзвичайній ситуації”, — заявили в Garmin.

Різні системи автоматичної посадки давно застосовуються для приземлення літаків у складних погодних умовах, однак не під час аварій. Система Emergency Autoland від Garmin створена саме для надзвичайних ситуацій і призначена для того, щоб брати повний контроль над польотом для посадки літака у випадках, коли пілот не здатен керувати. Вона може активуватися автоматично або вручну натисканням кнопки. У даному випадку Autoland була активована через те, що висота в салоні “перевищила встановлені безпечні рівні” після швидкої та несанкціонованої втрати герметичності, повідомив генеральний директор оператора літака Buffalo River Aviation Кріс Таунслі. Пілоти одягли кисневі маски та ухвалили рішення залишити систему ввімкненою.

Отримавши керування, система самостійно обрала аеропорт посадки, враховуючи відстань, довжину злітно-посадкової смуги, запас пального та інші фактори, а також передала диспетчерам повідомлення: “Аварійна автоматична посадка, 19 хвилин до смуги 30R в KBJC”. На борту перебували двоє пілотів, пасажирів не було. Літак виконував рейс з аеропорту Aspen/Pitkin County, відомого як Sardy Field. Попередні припущення про втрату свідомості пілотами не підтвердилися. Плутанина у диспетчерів виникла через автоматизоване повідомлення системи про “недієздатність пілота”.

“Хоча система відпрацювала саме так, як і очікувалося, пілоти були готові відновити ручне керування літаком у разі будь-якої несправності. Пілоти свідомо обрали зберегти та використати всі доступні інструменти й мінімізувати додаткові змінні в непередбачуваній надзвичайній ситуації”, — зазначив Таунслі.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) підтвердило інцидент і повідомило, що проводить розслідування. Відео місцевої пожежно-рятувальної служби зафіксувало, як обидва пілоти самостійно залишили літак після посадки. Місцеві служби та авіаційні регулятори розглядають цей випадок як прецедент, що може вплинути на подальше впровадження автономних систем безпеки в цивільній авіації.

Джерело: Futurism.com