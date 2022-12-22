Двоє зловмисників за допомогою росіян зламали систему диспетчерської служби таксі аеропорту Кеннеді

Даніель Абаєв та Пітер Лейман з Квінса були заарештовані за злом системи диспетчерської служби таксі JFK (Міжнародний аеропорт імені Джона Кеннеді). Сприяння цьому їм надавали громадяни росії.

За даними Міністерства юстиції США, у період з вересня 2019 року по вересень 2021 року вони стягували з водіїв по $10 за те, щоб просунути чергу таксі в аеропорту Кеннеді. Як правило, автомобілі таксі вирушають у поїздку залежно від порядку їхнього прибуття.

«Протягом багатьох років хакерські атаки відповідачів не дозволяли чесним таксистам приймати замовлення в JFK в тому порядку, в якому вони прибули», – йдеться у заяві прокурора США Даміана Вільямса. «Тепер, завдяки спільній роботі Офісу з адміністрацією аеропорту, цим обвинуваченим висунуто серйозні кримінальні звинувачення у можливих кіберзлочинах».

Згідно з обвинувальним актом Міністерства юстиції, підозрювані досліджували різні способи проникнення в систему диспетчерської служби таксі JFK: підкуп людей для підключення до комп’ютера флеш-накопичувача зі шкідливим ПЗ, крадіжку планшетів, вхід в систему через Wi-Fi. Абаєв у якийсь момент написав одному з російських хакерів:

«Я знаю, що Пентагон зламують [.]. Отже, чи ми можемо зламати індустрію таксі[?]»

Зловмисники використали чат для спілкування з водіями. Деяким із них пропонувалося не платити по $10, якщо вони допомагали залучити до схеми інших водіїв. Абаєву та Лейману пред’явлено звинувачення за двома пунктами у змові з метою злому комп’ютерних систем, за що передбачено максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

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Джерело: Engadget