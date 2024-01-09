Байден, Сі та війна за Тайвань ціною у $10 трлн

За оцінками Bloomberg Economics, війна за Тайвань обійдеться приблизно у $10 трлн, що становить 10% світового ВВП і перевершує «удар‎» від війни в Україні, пандемії Covid і світової фінансової кризи.

Економічна та військова потужність Китаю зростає, як і почуття національної ідентичності Тайваню — водночас посилюється нестабільність у стосунках Пекіну та Вашингтону, а вибори на острові, які відбудуться 13 січня, можуть стати потенційною точкою спалаху у цій кризі.

Мало хто говорить про високу ймовірність китайського вторгнення — Народно-визвольна армія не скупчує війська на узбережжі, а повідомлення про корупцію в ній ставлять під сумнів здатність президента Китаю вести успішну кампанію. Тим більше після зустрічі Сі з Байденом у листопаді напруженість між країнами зменшилась — принаймні за повідомленнями офіційних осіб США.

Війна в Україні та Газі тим часом нагадує про те, що будь-які давні напруженості можуть перерости у повномасштабні воєнні дії. Експерти з національної безпеки в Пентагоні, аналітичні центри в США і Японії, а також глобальні консалтингові фірми продумують власні сценарії: від китайського морського «карантину» Тайваню до захоплення віддалених островів Тайваню і повномасштабного китайського вторгнення.

Джуд Бланшетт, експерт з Китаю в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень, каже, що інтерес до кризи на Тайвані з боку транснаціональних компаній, яких він консультує, «вибухнув» після вторгнення росії в Україну у 2022 році. За його словами, ця тема виникає в 95% розмов.

Компанії з Тайваню лідирують у виробництві напівпровідників та мікросхем — до прикладу, загальна ринкова капіталізація 20 найбільших клієнтів гіганта виробництва мікросхем TSMC складає близько $7,4 трильйона. Тайванська протока також є одним із найжвавіших судноплавних шляхів у світі. З огляду на це, Bloomberg Economics змоделювало два сценарії, щоб оцінити вплив на ВВП, враховуючи удар по постачанню напівпровідників, перебої в судноплавстві в регіоні, торговельні санкції та тарифи, а також вплив на фінансові ринки.

Для головних дійових осіб, інших великих економік і світу в цілому найбільший удар приносить відсутність напівпровідників. Фабричні лінії з виробництва ноутбуків, планшетів і смартфонів — де високоякісні тайванські мікросхеми є незамінним «золотим гвинтом» — зупиняться. Автомобілі та інші сектори, які використовують чипи нижчого класу, також зазнають значного удару. Бар’єри для торгівлі та значний шок від ризику на фінансових ринках додають витрат.

Сценарій 1. Війна

Економіка Тайваню буде знищена. Базуючись на останніх конфліктах, Bloomberg Economics оцінює у 40% удар по ВВП. Населення та промислова база, зосереджена на узбережжі, додадуть людських та економічних витрат.

Якщо відносини з основними торговельними партнерами заблокують та не буде доступу до передових напівпровідників, ВВП Китаю зазнає удару на 16,7%.

Для США, які знаходяться далі від центру подій, але все ще мають багато чого на карті — як-от залежність Apple від азійського ланцюга постачання електроніки — ВВП впаде на 6,7%.

Для світу в цілому ВВП впаде на 10,2%, при цьому найбільше постраждає економіка Південної Кореї, Японії та інших країн Східної Азії.

Сценарій 2. Річна блокада Тайваню

Для Тайваню, невеликої відкритої економіки, яка процвітала завдяки торгівлі, ВВП у перший рік знизиться на 12,2%.

Для Китаю, США та світу в цілому ВВП у перший рік знизиться на 8,9%, 3,3% та 5% відповідно.

Причина меншого впливу порівняно зі сценарієм війни полягає в тому, що, хоча світова економіка все ще втрачає доступ до всіх чипів Тайваню, інші потрясіння, зокрема тарифи між США та їхніми союзниками та Китаєм, збої в азійському судноплавстві та падіння на фінансових ринках — зменшені.

Навіть якщо результати виборів на Тайвані не спровокують негайну кризу, вони визначатимуть напрямок відносин. Лай Чін-те, який зараз обіймає посаду віцепрезидента в адміністрації Демократичної прогресивної партії, докладає зусиль, щоб представити себе як кандидата, не плануючи порушувати відносини з Пекіном (однак у минулому він описував себе як «прагматичного борця за незалежність Тайваню»). Для Китая, який розглядає острів як частину своєї території, будь-який офіційний поштовх до незалежності перетне червону лінію. За словами високопоставленого чиновника адміністрації, під час зустрічі з Байденом Сі висловив глибоку стурбованість можливістю перемоги Лая.

Противники Лая — Хоу Юй з Гоміньдану та Ко Веньдже з Народної партії Тайваню — обидва обіцяють прагматичні кроки для покращення відносин із гігантським сусідом Тайваню, не жертвуючи фактичною незалежністю острова.

Офіційні особи США кажуть, що Китай, можливо, планує багатосторонню реакцію на вибори з військовими вторгненнями, економічними санкціями та тактикою сірої зони, як-от кібератаки. Зазначається, що період від виборів у січні до інавгурації нового президента у травні є небезпечною зоною для дій Пекіну, спрямованих на придушення наступного президента Тайваню.

Тим часом тайванський «‎індекс стресу» Bloomberg Economics — заснований на попереджувальних словах, використаних Міністерством закордонних справ Китаю та військових вторгненнях в ідентифікаційну зону протиповітряної оборони Тайваню — показує, що температура за останні півтора року була підвищеною.

Легендарний інвестор Уоррен Баффет продав свою частку в TSMC у першому кварталі 2023 року, пославшись на геополітичний ризик як причину. Підприємства та уряди також готуються: інвестиції в електроніку та електричне обладнання зросли до $181 мільярда у 2022 році з $48 мільярдів доларів у 2020 році, оскільки уряди США, Японії та Німеччини відкрили свої гаманці для диверсифікації джерел постачання напівпровідників.

Якщо в аналізі Bloomberg Economics є позитивна сторона, можливо, вона полягає в наступному: вартість кризи в $10 трильйонів буде настільки високою для всіх гравців, що є сильний стимул уникнути її. Статус-кво не може бути ні для кого ідеальним результатом, але для Тайбея, Пекіна та Вашингтона альтернативи ще гірші. Це причина, чому неоднозначна автономія Тайваню може залишатися результатом рівноваги, навіть якщо умови, які роблять це таким, змінюються.

За матеріалами Bloomberg.

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